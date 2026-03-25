Los alcaldes de Vieques y Culebra solicitaron a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) suspender la implementación de la nueva tarifa para desplazarse hacia las islas municipio.

José “Junito” Corcino, alcalde de Vieques y Edilberto “Junito” Romero, ejecutivo municipal de Culebra, pidieron al director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez, dejarlo sin efecto debido a que los parámetros utilizados para fijar la nueva tarifa no se ajustan a la realidad económica actual.

Según el Reglamento Núm. 6892 (“Reglamento de Tarifas para los Servicios Ofrecidos en los Terminales Marítimos del Programa Marítimo de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”) la entrada en vigor está pautada para el próximo miércoles, 1 de abril.

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El referido reglamento establece la nueva estructura tarifaria aplicable a la transportación marítima entre las islas municipio y el terminal de lanchas de la ATI, ubicado en los terrenos de la antigua base naval de Roosevelt Roads, en el Municipio de Ceiba.

La tarifa para pasajeros no residentes de Vieques y Culebra asciende a $11.25 por ida, para un total de $22.50 por viaje de ida y vuelta.

“Este proceso inició con la revisión de la estructura base para no residentes de Vieques y Culebra. El estudio que se desarrolló se enmarcó en las condiciones sociales y económicas de ambas islas municipio para el período 2015 a 2017. Mucho ha ocurrido desde entonces, particularmente eventos atmosféricos como los huracanes Irma y María en 2017, el huracán Ernesto en 2024 y la pandemia del COVID-19 en 2020. Además, el estudio en que se fundamentan los parámetros del nuevo Reglamento se basó en un concepto que ya no existe: el antiguo terminal de lanchas en Fajardo. En ese momento no existía la ruta corta, por lo que las condiciones comerciales eran muy distintas a las actuales”, expresó Corcino.

“Ante esta realidad, estamos solicitando al director ejecutivo de la ATI que posponga por un tiempo la implementación de las disposiciones del nuevo Reglamento y que encomiende un nuevo estudio socioeconómico que detalle el impacto de los aumentos en la estructura tarifaria sobre los visitantes de ambas islas municipio, así como sobre los pequeños comerciantes, la economía de las islas depende totalmente del turismo. Ese informe debe contener proyecciones reales y verificables sobre el estado actual de la economía de Vieques y Culebra, el comportamiento demográfico y el perfil del visitante, incluyendo el gasto promedio durante los pasados cinco años, así como cualquier otra información relacionada con las operaciones de transportación marítima”, agregó el alcalde Romero.

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“Reiteramos que es meritoria la revisión programática de las tarifas; sin embargo, en este momento debemos analizar los factores que podrían hacer de este ejercicio uno contraproducente. Por ello, solicitamos una pausa en la implementación del Reglamento hasta que se obtengan los resultados de ese estudio y los mismos sean discutidos con transparencia y responsabilidad”, destacó Corcino.

El 1 de enero entró en vigor la Orden Ejecutiva 2025-060, mediante la cual se concedió una primera extensión hasta el 28 de febrero de 2026 al término para completar el registro requerido conforme al Reglamento Núm. 9682. Posteriormente, dicha Orden Ejecutiva fue enmendada para extender dicho término hasta el 31 de marzo de 2026.