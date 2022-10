Las torrenciales lluvias ocasionadas ayer por una vaguada empeoraron las condiciones del transporte marítimo para los residentes de Vieques – a cargo de la empresa HMS Ferries - quienes denunciaron a través de un vídeo en Facebook, que la barcaza donde trasladan sus vehículos no cuenta con un sistema de drenaje.

La situación, suscitada en el terminal de Ceiba, provocó que algunos pasajeros tuvieran bajarse de sus carros y caminar descalzos en medio del agua empozada, según se percibe en la publicación del líder viequense Yabureibo Zenón – Encarnación.

Para el alcalde José A. Corcino Acevedo, “lo que pasó fue inaceptable”.

No obstante, relató que el director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, “me explicó que, luego de una conversación con los administradores del sistema que es HMS, estos le indicaron que esta barcaza vierte el sistema por cosa de seguridad o algún derrame interno que haya dentro de ella. Todo se queda contenido en su interior”.

“Le dije que hay que buscar una forma para que esto no suceda nuevamente, ya que esto puede afectar la salud y la vida de los residentes o cualquier usuario de esta barcaza, un resbalón o algo. Me indicó que están haciendo gestiones para poder tener una máquina de succión, pero que a su vez, pueda sacar lo que es contaminante del agua. Hay que disponer de ella de alguna manera”, sostuvo.

Otro de los problemas, según varios residentes de Vieques y Culebra, es que la compañía privatizadora no permite que estos puedan comprar boletos para trasladar sus vehículos, en caso de que otra persona haya dejado el espacio libre porque no cumplió con la reservación.

Esto ha ocasionado que la lancha se vaya vacía sin permitir que otro usuario ocupe ese lugar.

El alcalde admitió que “esto ha pasado varias veces”.

“El sistema, cuando hay un boleto vendido, ese espacio lo separan. No obstante, he tenido varias reuniones con ellos (HMS) sobre eso, que debe mejorarse esa parte donde puedas tener acceso, quizás 20 minutos antes, hacer un reconteo, verificando cuantos vehículos o camiones haya dentro y poder vender el restante”, manifestó.

“Dijeron que van a buscar una forma de trabajarlo. Le dije que debía ser lo antes posible porque se están quedando, no tan solo residentes, sino cualquier persona que venga para Vieques, ya sea para trabajar. Se ve mal que una embarcación se vaya medio vacía cuando hay personas que están dispuestas a comprar el boleto”, agregó.

Por su parte, Mayra Félix Rivera, residente en Culebra, resaltó que “las situaciones son muchas, esto es un servicio que, por décadas, no mejora. Ahora supuestamente con HMS, compañía privada pues va a mejorar. Pues no es el caso”.

“Si vamos a comprar los boletos para llevar nuestros carros para hacer cualquier gestión en la Isla grande, pero cuando llegamos, dicen la barcaza está llena y cuando vemos hay varios espacios. Los culebrenses estamos rogando que cambien el protocolo, porque si una persona compra un boleto para llevar el vehículo y no lo cancela, ellos bloquean el espacio por 48 horas para devolverle el dinero a la persona, pero no permiten que alguien más pueda comprar, ese espacio”, lamentó.

“Ellos penalizan al pasajero. Hablo del área de Ceiba porque acá en Culebra, los que trabajan en HMS son culebrenses en su mayoría. Pero allá en Ceiba no nos quieren vender el boleto para llevar el vehículo hacia Culebra y sin embargo, se van con el ferry vacío. Y uno esperando cinco horas más para llegar a casa. He visto madres con bebés esperando cinco o seis horas más para llegar a sus hogares y el ferry se fue vacío. Eso lo viví yo”, denunció.

Asimismo, la fémina de 49 años contó que tuvo un percance de salud el pasado 7 de octubre donde requirió un sillón de ruedas, pero supuestamente el equipo no estaba disponible.

“Me enfermé en el área de la lancha cuando estoy llegando a Ceiba, tuve una reacción a un medicamento. No hay una silla de ruedas dentro de la lancha porque me bajé de ahí caminando. La presión me bajó porque sudaba, estaba fría y no podía mantenerme derecha, estaba completamente encorvada del dolor”, recordó.

“Había una guardia de seguridad de la compañía Génesis, en un carrito de golf, y nos dijo que no podía usarlo (el carro de golf) por órdenes del protocolo de HMS, por seguridad, porque supuestamente querían evitar demandas por si algo me pasaba. Tampoco dejó que me sentara. Pero la silla de ruedas estaba al frente donde venden los boletos. No hace sentido que la silla de ruedas esté tan lejos”, acotó.

La mujer divulgó que, en otra situación, “uno de los guardias de esta compañía Génesis me dijo que eso no era su problema porque fue uno que decidió vivir en Culebra o Vieques. Son comentarios discriminatorios”.

“A nosotros cuando llueve, nos bajan de esa lancha lloviendo y solo tienen unas cuantas sombrillas. He visto madres corriendo con los coches de bebé para que sus hijos no se mojen porque la distancia que hay que caminar desde que uno se baja hasta el área de al frente donde están los taxis, el techo, es bastante grande y más cuando está lloviendo. Eso afecta también a los envejecientes y a las personas que están recién operadas”, apuntó.

“Lo que pasó ayer en la terminal de Ceiba con la barcaza de Vieques no es algo aislado, porque esas lanchitas chiquitas también liquean por dentro cuando llueve. Nosotros somos puertorriqueños, igual que los que viven en la Isla Grande. Aquí hay muchas violaciones de derecho. Ni siquiera el turista está recibiendo el servicio”, destacó.

Igualmente, mencionó que “vamos a recoger firmas para que el Departamento de Justicia venga a ver cómo nos tratan esos guardias de seguridad. También queremos llegar a Washington a donde la comisionada residente, Jennifer González, que se ponga pa’ su número a investigar lo que está pasando”.

No obstante, el alcalde de Vieques resaltó que “con la compañía (HMS Ferries) ha habido un cambio en beneficio de los viequenses, pero todavía tenemos que mejorar par de cositas”.

De hecho, hay una petición impulsada por la culebrense Jackie González, a través de la plataforma Change, en la cual solicita 500 firmas para exigirle a la comisionada residente en Washington su atención sobre el asunto.

“Durante años, los residentes de Culebra y Vieques, PR han sido maltratados por el único medio de transporte desde las islas municipios hacia Puerto Rico (Ceiba). Esta es nuestra ruta para acceder a servicios de salud, agencias gubernamentales, escuelas/colegios, etc. Este es también el camino de los turistas. Sin embargo, contamos con un servicio que no cumple con nuestras necesidades. El servicio de ferries es financiado por el gobierno federal, por lo tanto, tiene que ser un servicio decente. Las instalaciones consisten en un área cercada llena de sillas plásticas cubiertas por una lona, máquinas de venta automáticas vacías, orinales portátiles y, muy a menudo, viajes retrasados que se traducen en horas de espera en estas pésimas condiciones. Además, nos dicen que no hay suficientes boletos para todos los pasajeros/vehículos y muchas veces sale un barco/ferry vacío. Estamos cansados de tener que perder días enteros en la terminal de Ceiba haciendo fila para intentar conseguir boletos, solo para luego encontrarnos con que se haya sobrevendido, o que el viaje esté atrasado. Solo esperamos que pueda apoyarnos con su firma para exigir un mejor servicio”, reza el documento virtual.

Al momento de esta publicación, el movimiento había alcanzado unas 439 firmas.