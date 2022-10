İLo que faltaba!

Ayer (miércoles), los pasajeros que viajaban hacia Vieques en la barcaza Marmac 18, nave de la empresa HMS Ferries que está encargada del transporte marítimo a las islas municipio, confrontaron serios inconvenientes cuando las intensas lluvias provocaron una severa acumulación de agua dentro del remolcador donde iban sus vehículos.

La situación acontecida en medio del viaje de las 4:30 p.m. en ruta de Ceiba a Vieques, fue compartida a través de las redes sociales por los pasajeros, donde se pueden ver a las personas quitándose sus zapatos para poder salir caminando hacia su destino.

Para el director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, la situación acontecida en la embarcación es “inaceptable”, pero aseguró que se trata de un evento atípico que responde a las condiciones climáticas.

PUBLICIDAD

“Es una situación inaceptable. Lamentablemente esto nunca nos ha ocurrido antes. La situación fue por las lluvias torrenciales y el cúmulo de las mismas en la embarcación que es sellada, estaban los vehículos dentro de la barcaza y hay unas escotillas en el piso que nosotros abrimos para que el agua pueda llegar a unas bodegas. Eso no se pudo hacer porque ya los vehículos estaban encima de esas escotillas... Es algo inusual, fue la cantidad de lluvia. Esto nunca había pasado. Lamento mucho la situación, me disculpo con el pueblo viequense”, expresó Menéndez.

El director de ATI confirmó a este diario que no hubo heridos ni personas afectadas directamente por la situación, aunque reconoció el disgusto de los pasajeros ante tal escenario. No obstante, negó que se trate de un problema de desagüe en la embarcación.

“Eso de que los drenajes están mal, eso no es correcto. Los drenajes están muy bien, el tema es que particularmente, y por regulación del Coast Guard y de la EPA, nosotros tenemos que acumular esa agua, nosotros no podemos simplemente tirarla al mar. Eso es una responsabilidad que tiene el operador y nosotros”, explicó el director de ATI.

Según Menéndez, la agencia dialogó con el operador HMS Ferries, y estos tomarán previsiones para lidiar con la situación sin tener que cancelar el servicio. Sostiene además que, aunque Marmac 18 continúa operando, hay otras cinco embarcaciones que pueden seguir dando el servicio con normalidad.

“En el día de hoy, la acción que tomó el operador fue que vamos a dejar las escotillas abiertas para que el agua pueda llegar a las bodegas. Esta es la acción que vamos a estar tomando durante toda esta semana. Entendemos que esto no es una norma. El sistema ya está bien estabilizado, (los pasajeros) tienen otras oportunidades, pueden también utilizar las otras embarcaciones disponibles. Tienes cinco viajes de carga, pasajero y vehículos con Isla Bonita, Lady Brandy y Mr. Row”, mencionó Menéndez.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el director de ATI advirtió que ese plan de acción dependerá, en gran manera, de las condiciones del tiempo, ya que no saben si el área de las bodegas donde se acumula el agua será suficiente para recibir la cantidad de lluvia que podría caer estos días.

“Entendemos que ya con esta acción que vamos a tomar, y si el clima lo permite, simplemente no debe volver a suceder. En caso de prever alguna situación en cuanto a la cantidad de lluvia, que no sabemos cuánto va a ser, yo sugerí limitarlo (viaje) a carga nada más (camiones), no carga liviana como vehículos pequeños por un tiempo hasta que el clima lo permita y después volvemos a la normalidad”, sostuvo el director de ATI, quien dijo haberse comunicado con el alcalde viequense.

No obstante, aunque el plan es mantener el servicio de transportación hacia las islas municipio, Menéndez no descartó la cancelación de los viajes, en caso de ser necesario.

“Si vemos que el tema pudiese surgir nuevamente, pues es una determinación (cancelar los viajes), pero no es necesario en estos momentos. Lo que queremos es darles la movilidad a los residentes de las islas municipio de una manera cónsona y de acuerdo con lo que son los estándares de la industria. Nuevamente me disculpo ante la situación, fue algo que está fuera de nuestras manos, tomamos las acciones correspondientes para que esto no vuelva a suceder”, puntualizó Menéndez.

Por su parte, el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino dijo estar en contacto con ATI y al pendiente de las medidas que estarán tomando para evitar que la situación se repita.

PUBLICIDAD

“Vi los videos que circularon. Esta mañana me comuniqué con Josué Menéndez, verificó con los administradores de HMS y le indicaron que esas barcazas tienen esas barandas para que, si pasa algún derrame, esto no caiga al mar. No obstante, se está buscando la forma de cómo emplear algún tipo de mecanismo para que cuando llueva se pueda sacar el agua”, sostuvo el alcalde.

Por su parte, el representante del distrito 36, Carlos “Johnny” Méndez, solicitó al director de la ATI y a Nilda Marchan, directora ejecutiva de la Autoridad de Redesarrollo de la antigua Base Roosevelt Roads, a tomar acción para remediar la situación ocurrida ayer.

“Lo que sucedió ayer en una barcaza de carga hacia Vieques, en donde fotografías y videos tomados muestran una inundación profunda en su casco, no puede volver a suceder. Hacemos un llamado al Director Ejecutivo de la ATI, dependencia que administra el contrato de la Alianza Público-Privada para proveer el transporte marítimo, a tomar acción en este asunto al igual que a la agencia encargada de los terrenos donde está el terminal. Conocemos su trabajo y estamos seguros de que esta problemática no volverá a ocurrir”, dijo Méndez.