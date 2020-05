Los representantes Ramón Luis Cruz Burgos y Ángel Matos García exigieron el cumplimiento con el desembolso de sobre $900,000 a los criadores de caballos purasangre del país. Se trata de un fondo de incentivo que aprobó la Junta Hípica en 2017, que debió ser entregado en febrero de 2020.

“Lo que resulta increíble de este caso, es que se trata de un dinero que el gobierno anunció su entrega para los dos entre el 24 al 28 de febrero. Es decir, debió estar en manos de los criadores de caballos antes del comienzo del toque de queda. No se trata de fondos que dependen de asignaciones federales o que la Junta de Supervisión Fiscal no apruebe durante la emergencia. Se trata de un incentivo previamente aprobado y cuyo anuncio de desembolso fue pautado hace casi tres meses. La incompetencia y poca importancia que da esta administración con el sufrimiento que padecen todos los sectores productivos de nuestro país no tiene límites”, apuntó Cruz Burgos, portavoz alterno del PPD en la Cámara.

Por su parte, Matos García, quien presidió en el pasado la Comisión de Turismo de la Cámara, expresó que “ya los puertorriqueños están cansados de tanta incompetencia y dejadez en entregar lo que por ley corresponde a nuestra gente. Resulta un abuso que una entidad haga noticias y siembre esperanzas en una lucha de los criadores de caballos por recibir su incentivo y que 87 días después de que debieron tener el cheque en sus cuentas aún no lo han visto. Si se reabren los servicios hoy, estos aportadores de nuestra economía agro deportiva, habrán campeado solos el toque de queda, mientras el gobierno tiene $924,000 en una cuenta de banco. Se trata del colmo de la incompetencia y de la insensibilidad.”

Los representantes recordaron que esta industria genera 8,000 empleos directos en nuestra economía, al tiempo que reiteraron que no se trata de una exigencia de dádiva o dinero especial para paliar las consecuencias de la pandemia de COVID-19, sino un incentivo establecido por ley.