La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA por sus siglas en inglés) y la organización Hispanic Federation reclamaron hoy en una vista pública en el Senado, que el llamado impuesto al sol, podría convertirse en realidad de concretarse el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El acuerdo es impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en nombre de los tenedores de bonos de la corporación pública y propone una serie de cargos que impactarían gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente aquellos clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante energía solar, dijo Javier Rúa-Jovet, principal oficial de SESA.

Según se informó, la propuesta del RSA estructura los pagos de la deuda de la AEE a través de un aumento tarifario permanente llamado “cargo de transición” el cual inicia en $2.768 centavos por kWh, incrementando hasta $4.552 centavos por kWh en 2044. Este aumento es adicional al aumento reciente de 16.8% aprobado al inicio del presente año asociado al costo de combustible. Clientes que instalen un sistema solar tendrán que no solo pagar dicho “cargo de transición” en su consumo de la red, sino que estarían sujetos a un nuevo impuesto a su autogeneración solar.

“El fundamento ideológico de los impuestos solares incluidos en el RSA es el temor de los bonistas de que no queden abonados para facturarles por la luz y que por ende no puedan recobrar el repago de sus bonos. En primer lugar, tengamos en perspectiva que en Puerto Rico los sistemas solares distribuidos interconectados a la red suman alrededor de 1% de la energía total, un número muy muy pequeño”, dijo Rúa-Jovet a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, que investiga los mecanismos que se utilizarán para el repago de la deuda de la AEE por unos $9 mil millones.

“Sin embargo, las propias proyecciones certificadas de la JSF muestran que el aumento masivo en la demanda de energía debido al imparable crecimiento y penetración de los vehículos eléctricos superará con creces cualquier supuesta pérdida de facturación atribuible al aumento en penetración energía solar distribuida”, añadió.

Rúa-Jovet, quien participó en representación de las empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan la energía solar y el almacenamiento energético en la isla, instó a los senadores a identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE, que no impliquen aumentos al precio de energía al consumidor, y que además, sean plenamente compatibles con el mandato de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética.

Recomendó eliminar todo cargo o impuesto solar “pues la propia JSF admite que es innecesario ante el aumento de vehículos eléctricos y que se redoblen los esfuerzos de AEE/LUMA por cobrar cuentas pendientes públicas y privadas y se racionalicen todos los subsidios innecesarios que puedan reformarse”.

Johathan Castillo Polanco, de Hispanic Federatio indicó que el RSA propone que todos los clientes que generan su propia energía “detrás del contador” deberán pagar el cargo de transición sobre dicha generación conforme a una fórmula establecida en el acuerdo.

“Digamos que durante una emergencia como lo fue el huracán María, si usted está conectado a la red eléctrica de alguna forma y utiliza un sistema solar para poder operar su negocio durante esa emergencia, a esa energía que usted genere le aplicará el cargo de transición y tendrá que pagarlo aun cuando usted la haya generado por su cuenta. Eso es lo que comúnmente conocemos como el impuesto al sol y que el cargo de transición le aplicará a la generación de energía solar que los clientes de la AEE tengan en sus casas o propiedades”, sostuvo.

Añadió Castillo Polanco que la aprobación del RSA causará un aumento automático en el costo de vida del pueblo de Puerto Rico, el cual a su vez, ocasionará que los segmentos más vulnerables de la población, particularmente, aquellos que están en el 40 por ciento más bajo de la distribución de ingresos, se hundan más en un estado de precariedad social y económica.

“Hay una política pública energética del país que no se está cumpliendo; y que recientemente las expresiones que ha hecho la AEE es que no se le está dando paso a todos estos proyectos de energía renovable… Aquí [en la vista pública] se está haciendo un análisis de que se está desalentando, por un lado, una economía, que es la que queremos fomentar de energía limpia y resiliente para el país; y por el otro, no es transparente lo que está negociando el Gobierno y la Junta de Control Fiscal de cómo se va a pagar ese servicio de la deuda”, expresó por su parte, el senador Javier Aponte Dalmau, presidente de la comisión legislativa.

“La gente tiene que estar por encima de la deuda, la vida tiene que estar por encima del pago a los bonistas”, indicó otro senador, Rafael Bernabe Riefkhol.

“Los mas importante es lo que va a hacer este legislatura..., así que yo quisiera ver qué va a hacer esta legislatura con el RSA”, agregó el legislador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Dijo que los intereses de los bonistas y los del ambiente están en contradicción. “Los bonistas necesitan que se les pague en el consumo de emergencia; nosotros necesitamos que aumenten las energías renovables y que baje el consumo. Ahí hay un choque y hay que explicárselo al pueblo”, sostuvo Bernabe Riefkhol.