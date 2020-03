Cerca de 80 organizaciones se unieron para exigir al Congreso de los Estados Unidos que redirija a la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) a permitir que el Gobierno de Puerto Rico utilice más de $ 9 miles de millones en fondos destinados al pago de deudas para apoyar a las familias puertorriqueñas ante la pandemia del coronavirus.

El dinero deberá usarse para pruebas gratuitas y servicios de salud; instituir una moratoria sobre desalojos, ejecuciones hipotecarias y cierres de servicios públicos; asegurarse de que todos tengan acceso a comida; proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para continuar su educación desde casa y; aumentar las inversiones significativas de fuentes de energía limpias, locales, según el comunicado de prensa sobre la misiva.

Dentro de las organizaciones que han firmado la carta están el Center For Popular Democracy, VAMOS4PR, SEIU, SPT, Power 4 Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, Make the Road New York, CASA, Taller Salud, Colectiva Feminista en Construcción y Construyamos Otro Acuerdo entre otras.