El gobernador Pedro Pierluisi rechazó hoy que la sesión extraordinaria haya sido “un derroche” de fondos públicos, pues las Cámaras Legislativas no dieron paso al único proyecto en la agenda, la medida de Fortaleza que buscaba quitar unos $165 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para asignarlos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a fin de conceder alivios en un trimestre en las alzas en las facturas de la luz y el agua.

Al propio tiempo, Pierluisi calificó de “letanía “los reclamos del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien ayer dijo de que no hay impedimento constitucional para que el gobierno cancele el contrato a LUMA Energy.

“Si acaso hubo un gasto que lamentáramos es que no se votara a favor. Era un proyecto que se cae de la meta, conllevaba el eliminar un aumento en el costo de la luz que todos queremos evitar. Las explicaciones sobran, ahí lo que procedía era votar a favor. Hubo muy poca discusión del proyecto y lo que hicieron fue torpedearlo por razones político partidistas, cuando lo que procedía era unirnos por Puerto Rico. Ahora lo que hay que hacer es seguir adelante como ya se ha reportado, la Autoridad va a recibir unos fondos sustanciales de FEMA y el Negociado (de Energía) ha indicado que pudiera utilizarlos para revertir parte de este aumento”, dijo.

El mandatario añadió que no volverá a presentar el proyecto de ley (931). La medida recibió críticas de legisladores por sacar millones de dólares de las arcas de la CFSE sin tener una fuente de repago.

Pierluisi sostuvo así mismo, que las expresiones que hizo ayer el Presidente de la Cámara de que el contrato de LUMA se puede cancelar son “un ataque trillado”.

“Eso es viejo, lo qe están es repitiendo, siguen con esa letanía”, dijo Pierluisi al reaccionar a expresiones que hizo ayer Hernández Montañez en el mensaje que pronunció el líder cameral durante los actos conmemorativos del 70 aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

“Realmente aquí lo que hay que hacer es enfocarnos todos en fiscalizar a LUMA, hablo de Negociado de Energía, Autoridad de las Alianzas Público Privadas, la propia Fortaleza, la Cámara y el Senado y Junta de Supervisión, todos estamos unidos en que el servicio de LUMA sea lo mejor posible. Por otro lado, también continúa la transformación porque no queremos regresar a los tiempos del pasado en los que teníamos un monopolio por la libre”, indicó el Gobernador a preguntas de periodistas luego de participar en la firma de un acuerdo para el dragado y restauración del Caño Martín Peña.

“Antes la Autoridad no le rendía cuentas a nadie, subía y bajaba la luz y nadie sabía por qué, nadie entendía la factura, no estaba regulada no fiscalizada. Ahora sí, tenemos un sistema que lo importante es que todos pongamos de nuestra parte para tener un mejor desempeño de nuestro sistema eléctrico”, reclamó.

-¿Pero esa no es la percepción de la gente?, se le preguntó.

“Las percepciones cambiarán en su debido momento cuando hagamos la fiscalización que estamos haciendo y rinda resultados”, indicó el Primer Ejecutivo.

Por otra lado, Pierluisi reiteró que aunque fue invitado a la actividad, que auspició la Cámara, en el lado sur del Capitolio, en conmemoración del ELA, declinó.

“Convocaron una actividad oficial y se convirtió en una actividad político partidista. Yo lo veía venir y por eso no estuve presente porque no me iba a prestar para eso”, sostuvo.

Ayer durante el evento, que comenzó alrededor de las 4:00 de la tarde, el Partido Popular Democrático (PPD), anunció desde el templete que el secretario de Estado, Omar Marrero y otros jefes de agencia estaban presentes, pero estos no asistieron.