“¿De cuándo a acá un voto caduca? Eso no funciona así”.

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi a las expresiones que hizo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, respecto que el término de un año establecido en la ley habilitadora de la pasada consulta para que el Congreso de los Estados Unidos respondiera a la petición de estadidad venció anoche y sin que el legislativo federal actuara.

“¿De cuándo acá un voto caduca? Eso no funciona así. El voto (de consulta por la estadidad) ya reflejó el sentir del pueblo en noviembre del año pasado y ahora la bola está en la cancha del Congreso para que le responda al pueblo de Puerto Rico. No es como que uno pone una fecha límite al Congreso. Eso no funciona así”, acotó el Primer Ejecutivo a miembros de la prensa y tras participar del anunció de nueva tecnología para trabajar análisis científicos en el Instituto de Ciencias Forenses.

El jueves el líder senatorial ofreció un mensaje pregrabado en el que convocó al liderato político y sectores de la sociedad civil a una mesa de diálogo con miras a un nuevo proceso de consulta para atender el asunto de status político de Puerto Rico.

“Hoy les informo, que el Congreso ha ignorado esa votación y el término de un año impuesto por el gobierno pasado, se venció en la noche de ayer. Eso significa, que el mandato en favor de la estadidad ha caducado; y, ante esa realidad, nos corresponde iniciar un nuevo proceso ante esa inacción congresional”, indicó el legislador y también presidente del PPD.

En cambio, para el gobernador el resultado de la consulta de estatus a favor de la estadidad para Puerto Rico continúa vigente y defendió su postura aludiendo a varias medidas que están en discusión y abarcan el tema.

“Ahora mismo hay dos proyectos de ley pendientes en la Cámara y dos proyectos en el Senado y todos están relacionados al estatus de Puerto Rico. Yo favorezco los proyectos que quieren que se declare a Puerto Rico como un estado... esto de que caducó y, entonces, ahora hay que buscar otras alternativas pues no concuerdo. Hay proyectos pendientes y vamos a seguir apoyando, en mi caso y todos los que somos estadistas, el proyecto de Darren Soto, el de Jenniffer González y el de Martin Heinrich.

Heinrich (Nuevo México) presentó hace unos meses un proyecto pro estadidad, el primero que radica el Senado federal desde febrero de 2015. La medida es similar al proyecto presentado en la Cámara baja por el demócrata Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, quien hace caucus con los republicanos.

El proyecto de Heinrich - presentado en marzo- propone un plazo de hasta 12 meses para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proclame la admisión de Puerto Rico como estado, si los puertorriqueños votan a favor en el reférendum federal y sin que el asunto tenga que regresar al Congreso.