El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que cada cual tiene que responder “por lo suyo” al ser preguntado si considera que la Asamblea Legislativa está a paso lento con la evaluación de los nombramientos que le ha sometido para su consejo y confirmación.

“Este servidor está a cargo de la Rama Ejecutiva, yo no estoy a cargo de la Rama Legislativa, cada cual tiene que responder por lo suyo. Yo respondo por la acción y la consecución de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico”, dijo Pierluisi.

Indicó el mandatario que ha tenido “la mayor deferencia y la mayor cordialidad” con la Rama Legislativa y que mantiene comunicación periódica con los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

“En cuanto a los nombramientos yo espero que se dé un proceso justo y mientras antes mejor. Le he dicho a todos los jefes y jefas de agencias que sometan la información requerida si alguno no lo ha sometido que acaben de hacerlo para que no se atrase la confirmación de nadie por esa razón”, dijo Pierluisi al ser preguntado cómo veía el proceso de evaluación de su gabinete, pues hasta el momento ninguno de los nominados ha sido confirmado y no es hasta esta semana, que el Senado comienza las vistas públicas, con el nombramiento de Larry Seilhamer como Secretario de Estado.

La Cámara por su parte, ya evaluó el nombramiento de Seilhamer, pero el presidente del cuerpo legislativo dijo ayer domingo, que no será hasta tres semanas que será considerado en el caucus de la mayoría popular y no precisó cuándo sería llevado a votación por el pleno.

En cuanto a la radicación de proyectos de ley, Pierluisi reconoció que hasta el momento, solo ha enviado a la Legislatura para ser evaluadas unas cinco medidas de la administración.

“Estaré sometiendo proyectos adicionales, pero mi responsabilidad principal es asegurarme de que el gobierno dé resultados, es decir la Rama Ejecutiva, que aprovechemos todos estos fondos federales que tenemos para reconstruir a Puerto Rico, que ejecutemos, que no busquemos excusas, que demos resultados en todas las áreas de la gestión de la Rama Ejecutiva y en eso estoy con la frente en alto. La Rama Legislativa, pues que los presidentes de los cuerpos respondan en cuanto a su productividad”, dijo.