“En mi caso, es imposible que yo los complazca a todos”.

La afirmación la realizó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi, al reiterar por segunda ocasión que ninguna manifestación o inconformidad del pueblo, como ocurre en la actualidad con el servicio de energía eléctrica, lo llevaría a renunciar a su cargo.

Pronosticó que ganaría las elecciones del 2024, en las que espera volver a aspirar por su Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Exactamente, con el favor de Dios y del pueblo, yo voy a seguir siendo el gobernador de Puerto Rico por seis años y exactamente cuatro meses al día de hoy”, puntualizó durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

Según aclaró Pielruisi, su función como primer ejecutivo es, “en gran medida, buscar un balance en la toma de mis decisiones y por definición, eso conlleva que algunos estén satisfechos y otros no”.

Dijo que respeta las expresiones de pueblo, como las que se registran frente a La Fortaleza para exigir la cancelación del contrato de LUMA Energy ante las recurrentes interrupciones de energía eléctrica que se han reportado.

Este jueves, de hecho, se realizará una manifestación en la que las personas traerán equipos electrónicos dañados a causa de los apagones.

Pierluisi comentó que respeta el derecho a expresión. Pero, pidió a los manifestantes que se “respete la ley y el orden”, así como a los agentes de la Policía.

Asimismo, informó que desconoce si en La Fortaleza se ha dañado algún equipo electrónico a causa de las interrupciones de energía.

“La Fortaleza en mi residencia oficial, pero es una dependencia muy grande, en la que pueden dañarse enseres. Yo no puedo certificarte si eso ha sido el caso o no. Aquí sí tenemos una planta eléctrica para mantener las operaciones funcionando cuando se va la luz, que se nos va de cuando en cuando”, reveló.

En cuanto a la decisión que se tomaría de renovar el contrato suplementario con LUMA Energy, que tiene como límite el 30 de noviembre, el gobernador dijo que habría que esperar a la fecha para dar a conocer una decisión.

Más, sin embargo, aludió a que en los últimos días la cantidad de abonados sin servicio ha sido “ínfima”.

Indicó que en los últimos días los informes revelan que los clientes sin servicios han estado en 1,000 o menos.

Aun así, aseguró que su deseo es lograr una “red estable”.

“Quiero que no haya mayores interrupciones y que, si Dios no lo quiera, pero tenemos alguna, que la respuesta sea más rápida. Estoy también pendiente de los cambios gerenciales en LUMA, porque pienso que se deben dar. El presidente de Quanta Services, (Earl “Duke” Austin), dijo que él iba a estar evaluando la gerencia. Pues, que se acabe esa evaluación y que se tome medidas, porque ciertamente lo que ocurrió recientemente, que fue objeto de mi repudio, yo no quiero que se repita. Entonces, llegado 30 de noviembre, tomaremos decisiones”, respondió a preguntas de la prensa.