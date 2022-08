Canóvanas.- El gobernador Pedro Pierluisi se reafirmó hoy en que no rescindirá el contrato a LUMA Energy y dijo que “lo importante es que todos fiscalicemos” al consorcio energético.

“Es que no conocen ni de lo que están hablando. Esto no se cancela, apaga el switch y a Dios que reparta suerte. No funciona así”, dijo Pierluisi al reaccionar a expresiones del representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, quien dijo que el contrato vigente es temporero, vence el próximo mes de noviembre y que el gobierno tiene la opción de no renovarlo.

“Ante todo, yo lo que tengo que velar es porque tengamos un sistema eléctrico confiable, estable. Ese detalle no lo tengo a la mano (de que el contrato es temporero y vence en noviembre), pero eso no como cambia, cancela el contrato. Eso no funciona así, el propio contrato establece que si hubiera un cambio tiene que entrar en un período de transición para entonces hacer otro requerimiento de propuesta para ver quién vendría a sustituir a LUMA”, sostuvo Pierluisi a preguntas de periodistas luego de participar en una feria de servicios auspiciada por La Fortaleza en el municipio de Canóvanas.

“Aquí lo importante es que todos fiscalicemos a LUMA, es lo que estamos haciendo. Todos los que estamos en posición de fiscalizar a LUMA lo estamos haciendo y lo tenemos que hacer”, indicó.

Dijo que el Negociado de Energía “que es un ente independiente y regulador es el primero que fiscaliza a LUMA y de igual manera, la AEE, en segundo lugar, está la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (APP) que realmente fiscaliza el cumplimiento con contratos, tercero está La Fortaleza, cuarto está la Cámara de Representantes, quinto, el Senado de Puerto Rico y finalmente, la Junta de Supervisión, también”.

“Por otro lado, tenemos que transformar el sistema y en eso estamos trabajando. Yo le doy seguimiento a todos estos proyectos de FEMA que ahora está desplegada, está aprobando proyectos para reconstruir la red eléctrica como nunca antes. Ya vamos por más de 22 proyectos aprobados. Esa es la solución a largo plazo, es mejorar esa red y que los proyectos de energía renovable se sigan dando y se agilicen” indicó Pierluisi.

Dijo que se trata de “un asunto complejo, se que cuando a cualquiera se le va la luz o hay una interrupción es motivo de gran molestia y lo primero que piensa el que le pasa eso, es mira, que cambien al que está a cargo, pero tienen que entender que eso no funciona así”.

“Aquí lo importante es fiscalizar a LUMA para que siga mejorando ese servicio. Tiene un contrato de 15 años”, insistió el Gobernador.

-¿Pero eso es lo que dice Torres, que el contrato de 15 años todavía no se ha firmado?, le inquirió una reportera.

“Que someta cualquier comunicación a esos efectos a las APP y se evalúa, pero el contrato, a base de la información que tengo yo, que es la que se ha dicho de siempre, es un contrato de 15 años”, sostuvo Pierluisi.

En la feria de servicios estuvo acompañado por la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva y juntos inspeccionaron los trabajos de construcción de lo que será la nueva escuela municipal de Bellas Artes y el Head Start del pueblo.

“Este proyecto de la alcaldesa representa una gran visión pues estas eran propiedades en desuso y las reclamó al gobierno central para lograr instalaciones de primera orden para nuestros menores”, sostuvo el Gobernador.

El proyecto en su primera fase, se desarrolla con un desembolso de unos $5 millones de fondos federales, incluyendo del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).