Proclamando que es el comandante en jefe de la Policía e Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi invitó a recapacitar a todos aquellos miembros de la Uniformada que están considerando irse a un paro durante los días festivos de Navidad, resaltando que “no hay justificación alguna para abandonar el deber” y poner en riesgo la seguridad pública.

“Tengo que decir sí, como gobernador y como comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico que el deber de la policía es un deber sagrado. Ese deber no se abandona por causa alguna, precisamente, porque estamos hablando de la seguridad del pueblo de Puerto Rico y lo digo de corazón y, al mismo tiempo, respetando su posición”, expresó el Primer Ejecutivo luego de participar de una conferencia de prensa en la que se ofrecieron detalles del evento “De Puerto Rico para el Mundo, el 2022 comienza aquí” que se llevará a cabo en los escenarios del Distrito de Convenciones el 31 de diciembre.

La reacción de Pierluisi surge luego que el martes trascendiera que miembros de la Uniformada exigen al gobierno que atienda el reclamo de un retiro digno, a través de enmiendas a la Ley 81 de 2020 o mediante la aprobación de nueva legislación que solo incluya a los miembros de la fuerza policial del país. De lo contrario, advirtieron que la fuerza policíaca estará de brazos caídos en plenos días festivos de la Navidad, desde Nochebuena hasta el 7 de enero, en momentos en que la ola criminal parece no dar tregua.

“Los que estén tratando de propiciar un paro que no se debe dar, me parece que deben recapacitar porque hay que poner a Puerto Rico primero. Todos tenemos que poner a Puerto Rico primero, particularmente, cuando hablamos de la seguridad de nuestro pueblo”, agregó el mandatario al asegurar que las actividades de fin de año en las facilidades del Centro de Convenciones, donde se esperan unas 10,000 personas, no se verán afectadas por algún paro pues se han separado 140 agentes estatales, a los que se unirán policías municipales y guardias de seguridad privada. Además, habrá colaboración de autoridades federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabajo, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y Homeland Security Investigations (HSI).

El Primer Ejecutivo resaltó que respeta la libertad de expresión y el derecho a protesta de la ciudadanía, pero pidió consideración a los policías.

“Respeto la expresión, las marchas y que protesten lo que quieran, yo tengo que respetar eso. Pero de igual manera estoy tomando acción, y se nota que estoy haciendo el mayor esfuerzo posible para atender unos reclamos. Pues, espero algún tipo de respeto y de consideración de la otra parte”, sostuvo.

Pierluisi expresó que reconoce el trabajo arduo de la Policía de Puerto Rico e insistió en que su administración está atendiendo los reclamos de los oficiales.

Puntualmente, mencionó que se identificaron fondos para poder proveer el Plan Vital a los policías retirados que no cuenten con un seguro médico. “Esto lo haremos los próximos días”, aseguró sobre la propuesta que se estima tendrá un impacto fiscal de $17 millones anuales y que podría beneficiar a 1,200 oficiales retirados y a más de 5,000 que se retirarían en los próximos años. La promesa es que el gobierno pagará a partir de enero del 2022 el costo de primas anualmente, aun cuando la persona no cualifique para el plan del gobierno.

De igual forma, dijo que sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal una propuesta que buca mejorar el retiro de policías cobijados bajo la Ley 447 y la Ley 1. Esta medida impactaríua unos 6,200 oficiales y busca que obtengan el equivalente al 50% de su salario al retirarse. El gobierno adquiriría contratos de anualidades para que cuando los policías lleguen a la edad del retiro reciban un pago complementado que aumente su compensación.

“Admito que la Junta tiene que dar el visto bueno a estas dos solicitudes y espero que lo hagan porque sino en dónde viven. Si viven en Puerto Rico saben que son reclamos justos por parte de los policías”, subrayó el gobernador.

Asimismo dijo que el retiro de los policías que aún esta en la fuerza es un asunto que le falta por atender y reconoció que “ahí el impacto fiscal es mayor”. “Está pendiente, pero lo estamos trabajando”, manifestó al aclarar que si la Ley 81 permanece en vigor por disposición de la jueza Laura Taylor Swain “lo implantamos”.

La Ley 81 el 3 de agosto de 2020 dispone que a los policías que se retiren con 30 años o más de servicio y que hayan cumplido 55 años, una pensión vitalicia de hasta un 50% de su salario devengado a esa fecha. Pero, al aprobar la versión final del proyecto de ley, la Legislatura incluyó a los miembros del Negociado de Bomberos, oficiales de custodia y a otros componentes del área de seguridad y la JSF no le ha dado paso a la ley.

El paro de policías en Navidad fue convocada por varias organizaciones y policías retirados, entre estos Gabriel Hernández Pérez, un agente retirado con más de 20 años de servicio.

“Aquí no hay miedo. Lo único que teníamos era miedo y se fue. El 20, 30 y 31 de octubre, ¿se acuerdan de eso?, un 99% de cuarteles sin policías. La pregunta es si quieren que, desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero, eso suceda. El gobernador tiene hasta el 22 de diciembre y le exijo que enmiende esta (sesión) extraordinaria para que se pueda ver el retiro digno”, reclamó Hernández Ramos ayer durante una protesta escenificada en el Capitolio y que culminó frente a La Fortaleza.