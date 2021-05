El gobernador Pedro Pierluisi negó que haya llegado a algún acuerdo con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en la reunión que tuvieron de emergencia el jueves en la mañana a pocas horas de que se informara que las designaciones de los titulares del Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Departamento de Recreación y Deportes y del Negociado de Bomberos están en la cuerda floja a raíz de informes negativos emitidos en la cámara alta.

“Aprovecho para aclarar, porque el presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) se ha puesto a hablar de supuestos acuerdos que no existen y se lo dije desde el primer día”, acotó el Primer Ejecutivo al indicar que su único acuerdo fue tener apertura para evaluar cualquier posible enmienda al Código Electoral, un asunto que como presidente del Partido Nuevo Progresista, se propone examinar con la asesoría del comisionado alterno del partido Edwin Mundo.

PUBLICIDAD

Ha trascendido públicamente que el presidente de la Cámara está condicionando el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado al hecho de que el gobernador de paso a la medida que busca enmendar el Código Electoral. De igual forma, se ha mencionado que se busca negociar el nombramiento de Manuel Torres a la Oficina del Contralor si se enmienda el contrato de LUMA Energy.

“Sería claramente impropio y falto de ética que una persona no se evalúe en sus méritos porque hay otros asuntos pendientes... siempre les dije que no me aten una cosa con la otra”, expresó Pierluisi.

En cuanto a la reunión con Dalmau aseveró que tampoco se estipuló acuerdo alguno para que se confirmaran las posiciones de Familia (Carmen Ana González Magaz), Educación (Magaly Rivera), Recreación y Deportes (Ray Quiñones) y Bomberos (Javish Collazo).

“No hay acuerdo alguno... el presidente del Senado todo lo que hizo es informarme todo lo que ha pasado en cuanto a los designados, conocer dónde está el proceso, si entiende o no entiende que tienen los votos. Y yo lo que le dije fue bien sencillo, como soy yo, y es que no voy a retirar ningún nombramiento y lo que quiero es que los evalúen en sus méritos en el pleno del Senado”, manifestó.

No precisó si Dalmau le expresó que bajaría los informes al pleno del hemiciclo para que cada senador y senadora emitiera sus votos a favor o en contra de los nominados.

“El presidente del Senado tienen trabajo que hacer y yo el mío propio. No voy a estar diciéndole lo que tiene o no que hacer. Soy muy respetuoso en estas cosas. Ahora, que nadie venga a mí a decirme que retire algún nombramiento y menos cuando yo lo que veo aquí es una redada... ¡Iban a colgar a cuatro designados! ¿Pero, qué es eso? ¡Eso es una barbaridad! No hay que ser legislador o abogado para saber que eso no se hace”, subrayó el gobernador.

PUBLICIDAD

“Yo los recibo, yo los escucho y les digo lo que pienso y siento... pero no haré acuerdos de esa naturaleza... eso no se hace. Es tan sencillo como eso”, puntualizó.

Si el gobernador no retira sus designaciones, los nombramientos quedarían pendientes de que el Senado vote en contra o a favor de estos en el hemiciclo o que queden colgadas por inacción sobre al cierre de la Sesión Legislativa.

De hecho, el senador novoprogresista William Villafañe dijo a Primera Hora que pedirá en la sesión del Senado el descargue del informe de González Magaz, por entender que cuenta con los votos del cuerpo legislativo para ser confirmada.

“Se cometió un error con respecto al nombramiento de la Familia porque habíamos tenido un informe favorable la semana pasada. El que haya votos abstenidos no significa que se puedan contar como votos en contra”, dijo Villafañe, quien es uno de los miembros de la comisión de nombramientos.

Agregó que en este primer informe la votación fue de 7-0 a favor de la nominada.

“Luego, ayer, se sometió y uno negativo y lo que correspondía era una reconsideración, eso no se hizo y se aprobó otro”, indicó el senador.

El Senado atenderá este viernes, al mediodía, la sesión legislativa en la que se espera que se vean medidas y los nombramientos pendientes.