El gobernador Pedro Pierluisi destacó este martes que ningún estado o territorio de los Estados Unidos puede tomar una determinación para proveer asilo a alguna persona como lo es el renunciante primer ministro de Haití, Ariel Henry o ayudarle en la saga de violencia que se ha desatado en el vecino país.

“Realmente, la política exterior de los Estados Unidos la dicta el presidente (Joe Biden); el secretario de Estado, (Antony Blinken), los funcionarios federales”, detalló el ejecutivo, durante unas expresiones a la prensa tras participar de varias actividades del Departamento de la Familia en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

La afirmación la hizo a una semana de que Henry llegara a Puerto Rico y no haya podido salir a su país, debido a ola de violencia que se ha desatado.

En medio de los clamores de renuncia que se le hicieron, finalmente el primer ministro haitiano renunció anoche.

Tras reconocer que tiene las manos atadas en este tema, el gobernador sólo anticipó que espera que esta dimisión sea para el bien de Haití.

“Lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es que haya estabilidad en Haití, la cual no existe ahora mismo, porque ahí las bandas han tomado control de gran parte del país. Lo que veo que se está encaminando es una transición hacia un nuevo gobierno. Pero, yo no voy a opinar más allá de eso, salvo a desearle al pueblo haitiano paz y tranquilidad y un gobierno funcional, el que no tiene actualmente”, puntializó el primer ejecutivo.

“Esperemos que en su momento reine la democracia, hayan elecciones libres en Haití y que, nuevamente, pues, se controle esa violencia salvaje que se está viendo, lamentablemente, en estos días en ese hermano país”, concluyó.