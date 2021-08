El gobernador Pedro Pierluisi emitió este viernes un ultimátum a los restaurantes y barras para que colaboren en el esfuerzo de vacunación que realiza el gobierno al exigir que sus comensales las tarjetas que confirman que son personas inoculadas contra el COVID-19 o de lo contrario podría emitir un decreto para ordenárselos.

A su vez, pidió a las personas vacunadas que continúen tomando medidas de precaución contra la mortal enfermedad.

Las expresiones las realizó este viernes, tras participar de la convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

En primera instancia, el gobernante señaló que el repunte que ha ocasionado la llegada de la variante Delta a la Isla es lo que motivó a reclamar la colaboración de los comercios en el esfuerzo de vacunación.

“Estoy convencido que la vacunación es la solución”, manifestó.

Poco después, expuso que “me reservo el derecho ordenar que la vacunación sea requerida en el sector de los restauranes (sic) y las barras. Yo me reservé ese derecho. No lo he ejercido, no he tomado esa medida todavía, eso es típico de mi parte, yo voy viendo las estadísticas y si tengo que tomar medidas adicionales, las voy a tomar. Esa la adelanté para ver si sirve de motivación para que los más restauranes (sic) posibles y barras sean precavidos y eviten contagios en sus facilidades”.

Añadió que “están avisados que yo voy a estar monitoreando todas las estadísticas, principalmente, el uso de los hospitales, también los contagios y sí voy a estar bien pendiente de lo que está pasando en toda la industria de los restaranes (sic) y el sector de las barras. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es en restauranes (sic) y barras que no se utilizan mascarillas, ya que ahí se ingieren bebidas y alimentos. Y, pues, cuando no se esté utilizando la mascarilla se expone quien sea que no la está utilizando. O sea, que ahí, más que en ningún otro sitio, debemos estar tomando medidas. Así que yo voy a estar bien pendiente”.

Sin embargo, no prevé todavía la cancelación de conciertos y actividades multitudinarias.

“No estamos ahí. Esperemos que no llegue a eso”, señaló el mandatario.

Dijo que, por lo pronto, reclama la colaboración de lugares como las barras y restaurantes para evitar que los casos de COVID-19 sigan en aumento.

Por otro lado, Pierluisi lanzó la petición para que las personas inoculadas continúen los métodos principales de protección, que son el uso de la mascarilla y desinfección de manos, al hablar del brote de COVID-19 reportado en el Centro Médico de Río Piedras, donde hay 18 empleados contagiados, según publicó El Nuevo Día.

“Cada vez que surge un brote hay que atenderlo. Es importante que nos enfoquemos en lo que nos estamos enfocando, en la vacunación, y que permitamos que estas nuevas medidas que se acaban de anunciar brinden resultados y, mientras tanto, pues la población se tiene que proteger, incluyendo los vacunados”, expuso.

“Los vacunados también tienen que tomar medidas para protegerse, porque la vacuna es segura y es bien efectiva, pero pueden darse contagios. Como hemos dicho, el 80% de las personas que están hospitalizadas no están vacunadas por COVID. El 20% lo estaban parcialmente o hasta completamente. O sea, que el que tú te vacunes no quiere decir que no te va a dar. Por regla general, los síntomas o hasta si llegaras a un hospital, el tratamiento no va a ser tan intensivo por regla general, porque la vacuna es bien efectiva mitigando el impacto del virus”, agregó.