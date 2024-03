El gobernador Pedro Pierluisi calificó este lunes de “errado”, carente de conocimientos y discurso “para las gradas” el emplazamiento que le hace Jenniffer González, su rival en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la carrera por la gobernación, en cuanto a tener un plan específico para atender el llamado cargo legado que se le impondría a los clientes, como parte de la esperada aprobación del plan de ajuste de la deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Por el contrario, afirmó que en estos momentos no se puede siquiera establecer cuál sería el impacto de la aprobación del PAD en la factura de la luz, si habría tal cargo legado y, de ser así, de cuánto podría ser, aunque admitió, sin rodeos, que el pueblo tendrá que pagar por la deuda de la AEE, sea cuál sea el monto que, a final de cuentas, surja con la confirmación del PAD, si en efecto se concreta como todo parece indicar que será el caso.

Asimismo, calificó de “irresponsable” sugerir que el gobierno de alguna forma salga al rescate financiero de la AEE, como acción para evitar que suba el pago por la energía que tengan que hacer los clientes, sea con el cargo legado o alguna otra variante que surja como resultado de la negociación del PAD que se lleva a cabo en estos momentos ante la corte de quiebras federal.

“Eso es errado. Está hablando sin conocimiento. Me apena que está hablando realmente para las gradas, si tener conocimiento de todo lo que está ocurriendo”, comentó Pierluisi sobre el reclamo de González.

Sostuvo que, contrario a lo que creen muchas personas, y que se ha dado a entender por otras, no es correcta la premisa de que, si se aprueba el PAD de la AEE, necesariamente se aprueba también el cargo legado, que, añadió, su administración ha objetado en todo momento.

“Es la juez (Laura Taylor Swain, del tribunal federal de quiebras) la que va a confirmar ese plan de ajuste, y el plan de ajuste que confirme la juez, la Ley PROMESA exige que cumpla con la legislación aplicable en Puerto Rico. La legislación aplicable en Puerto Rico le da al Negociado de Energía la potestad de ser quien establece las tarifas en Puerto Rico, y establece el costo de la luz en Puerto Rico, y cada trimestre vemos como el costo cambia dependiendo de si sube o baja el costo de combustible y compra de energía”, explicó.

“Lo que yo he dicho consistentemente, y AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) de igual manera, por escrito ante el tribunal, es que esperemos a ver cuál es el monto de la deuda que tendrá que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica, después veremos si hay alguna apelación a esa decisión de la jueza, y luego de que el asunto sea final y firme, la Autoridad va a tener la responsabilidad de pagar esa deuda y será el Negociado de Energía el que toma cartas en el asunto, es decir, el que decide si tiene que haber un cambio en las tarifas que pagamos en Puerto Rico”, agregó.

“Y lo que yo he dicho consistentemente también, porque no puedo ser más preciso, es que, de aquí a allá, que podemos estar hablando de un año, por decir un término de tiempo, se están dando también ahorros operacionales, reducción de costo en la Autoridad de Energía Eléctrica por gestiones que está llevando a cabo Genera (empresa a cargo de la generación de energía), entre otras, y que en ese momento dado es que se hará la composición de lugar para determinar si tiene que haber un aumento en la factura de la luz”, continuó con su explicación.

Pierluisi eludió responder la pregunta directa de si podría garantizar que no se producirá un aumento en la factura de la luz como resultado de la negociación y eventual aprobación del PAD, y en cambio sostuvo que “ahora mismo no se puede predecir, no se puede establecer cuál sería el impacto en la factura de la luz”.

“Lo que sí sabemos es lo siguiente, que la reducción propuesta es bien grande. Es 75% la reducción, cuando hace años atrás se hablaba de pagar básicamente el 80% de la deuda. Así empezó todo esto. Ahora está totalmente al revés”, defendió.

No obstante, tuvo que admitir que, independientemente de cuán favorable pueda resultar el PAD, el pueblo terminará pagando de alguna manera por la deuda.

“Otra vez, siendo bien tajante, el que pensaba que aquí se podía pagar cero a la deuda, realmente no conoce de lo que está hablando”, afirmó. “Es más, ahora mismo, en el tribunal, están los acreedores pidiendo que se pague mucho más. No 75% (de reducción), que se pague mucho más. Y estamos en una batalla campal con los acreedores para que se dé esa reducción de 75% que son palabras mayores, se parece a la que logramos con (la deuda) del gobierno central”, afirmó.

Insistió en que sí cuentan con un plan para atender ese polémico asunto y que “lo estamos trabajando constantemente, enfocados en lo que tenemos que estar enfocados, que es la reducción de la deuda”.

“Lo que es una barbaridad, y lo que refleja es falta de conocimiento craso, es venir y decir: no, no, que el gobierno venga y diga que va a pagar parte de esa deuda para que entonces no tenga ningún impacto en la factura de la luz”, afirmó, en clara referencia a una propuesta lanzada por su rival González. “A la primera que yo diga eso como gobernador afecto tremendamente ese proceso de quiebra, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que responder por su propia deuda. No puede venir el gobierno al rescate. Y que no lo traten de virar al revés, no, no es rescate lo que estamos hablando, es que no haya impacto en la factura de la luz. Me están diciendo lo mismo”.

“Yo, como gobernador, sería una irresponsabilidad crasa de mi parte, el estar diciendo, ah no, no se preocupen, que nosotros vamos a rescatar aquí a la Autoridad, para que no haya un impacto en el costo de la luz”, insistió.

“Es más, les digo más, todo sale del bolsillo del pueblo a fin de cuentas, y de los comercios, todo. Las contribuciones, ¿quién las paga? El pueblo de Puerto Rico, y los comercios que tenemos en Puerto Rico. Igual que la tarifa de la luz, y el costo de la luz, lo paga también el pueblo. Lo que pasa es que, en este momento dado, lo que estamos tratando de hacer es bajar el costo de esa deuda, y estamos en una guerra campal para lograr esa gran reducción. Y los que vienen con otros temas lo que hacen es que ponen en peligro esa gran reducción que queremos lograr para el pueblo de Puerto Rico”, insistió, recordando que ya nadie habla de la quiebra del gobierno, luego que lograran dejarla atrás con un plan de ajuste, “y lo mismo queremos lograr con la Autoridad de Energía Eléctrica”.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de una conferencia de prensa en el Departamento de la Familia y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), en la que se presentaron los primeros 20 municipios donde iniciará el proyecto de Ciudades Amigas de la Niñez (CAN) en Puerto Rico.