Al reafirmarse en que todavía mantiene al consorcio LUMA Energy bajo “probatoria”, el gobernador Pedro Pierluisi descartó este martes de manera tajante la idea de que se le quite a la empresa el contrato para la administración de la red de transmisión y distribución de energía para devolverla a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La expresión no era nueva. Lleva meses exponiendo en repetidas ocasiones que no cancelará el contrato de LUMA, toda vez que este próximo 30 de noviembre se cumple la fecha límite del contrato suplementario de la empresa y comenzaría el acuerdo de 15 años con el consorcio.

No obstante, Pierluisi acogió una descripción nunca antes dada para rechazar la propuesta de diferentes sectores en la Isla, incluida la Legislatura, para eliminar el acuerdo de la Alianza Publico Privada (APP) y retomar en el gobierno el control de la transmisión y distribución de energía, bajo la AEE. El reclamo que se hace para que esto ocurra se debe a los múltiples problemas de apagones que ha enfrentado el pueblo bajo LUMA.

“Yo estoy vigilante (a LUMA), como todos estamos, la Asamblea Legislativa, los alcaldes, la Autoridad de Alianzas Público Privada, la propia Fortaleza. Tengo una persona a tiempo completo en esto, que es el secretario auxiliar de la Gobernación, Francisco Berríos. Así que, yo lo que estoy es fiscalizando, por un lado, y velando que esa reconstrucción, esa transformación de nuestro sistema eléctrico se dé, que no se atrase. No voy a estar hablándole a las gradas, no voy a estar diciendo, pues, ‘vamos a cancelar y a Dios que reparta suerte’. No. Y ni hablarme de regresar al pasado, ni hablarle de eso, porque eso es una película de horror. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder, lo que pasó en María. Eso es una cosa increíble. No queremos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar”, manifestó, durante una conferencia de prensa realizada este martes en Utuado.

De paso, el gobernador explicó que el control en torno a la decisión de si LUMA se quedaría o se marcharía o a partir del 30 de noviembre recae en la propia empresa y no en el gobierno de Puerto Rico.

Según comentó, el contrato suplementario se estipuló en lo que se negociaba la millonaria deuda de la AEE con los bonistas.

No obstante, al día de hoy esta negociación no ha rendido frutos por el supuesto interés de los bonistas de imponer un cargo en la factura que reciben los abonados para saldar la cuenta. La Junta de Supervisión Fiscal se opuso y dejó en manos de la jueza federal a cargo de los casos de quiebra, Laura Taylor Swain, la disputa.

El caso está en espera de que la Junta someta en o antes de diciembre un plan de restructuración de la deuda.

Mientras tanto, el contrato suplementario que se realizó con LUMA en espera de que se dilucidara este proceso de la quiebra vence el 30 de noviembre.

Pierluisi dijo que LUMA tendrá que determinar en o antes de esta fecha si asume el contrato por 15 años, el cual los llevaría a recibir una partida monetaria menor a la que recibe en la actualidad para operar el sistema, así como activa un “proceso de bonificaciones o multas, que no aplica en quiebra”.

“El 30, pues, Luma tiene que decidir si va a recibir la paga menor que establece el contrato de 15 años y si someterse al proceso o bonificaciones o multas que establece el contrato de 15 años. Esa decisión, a todas luces, LUMA no la ha tomado, hasta el momento. ¿Qué pudiera pasar si decide que no, que no va a aceptar el cambio de paga y de términos y condiciones? Pues, entonces, pasaría a estar en transición, en transición. Ahí recibe una compensación diferente y es mayor por sus servicios. Es Lo mismo que recibía antes de que comenzara el contrato, que tomó control de la red, que fue el primero de junio del año pasado, junio de 2021″, sostuvo.

Añadió que “si está en transición, eso significa que tendríamos que, entonces, comenzar todo un proceso de una P3 para otra APP que la sustituiría. Ese proceso, como yo he dicho anteriormente, pudiera tomar año y medio hasta dos años. Entonces, ¿cuál es mi posición? Mi posición, que la he repetido, que la he dicho varias veces, la voy a repetir. Yo lo que quiero es que la reconstrucción siga, que no se atrase la reconstrucción, que se sigan cambiando postes y líneas por todo Puerto Rico, que se sigan también mejorando, reparando y mejorando las subestaciones por todo Puerto Rico, que se establezcan las luminarias que hay que establecer, porque esa reconstrucción es la solución a largo plazo para el sistema frágil que tenemos. Eso para mí es crucial. Obviamente, si LUMA entrara en transición, se va a afectar esa reconstrucción. Definitivamente, se cae de la mata que se va a afectar, porque no es lo mismo tener a la entidad con un contrato a 15 años que tenerla a la salida. A la salida no va a ser igual y quien se va a perjudicar es el pueblo”.