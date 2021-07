El gobernador Pedro Pierluisi dejó sin efecto hoy el límite de capacidad en los lugares cerrados, así como el uso de mascarilla para las personas completamente vacunadas contra el COVID-19.

Sin embargo, no pudo precisar cómo el gobierno podrá fiscalizar a las personas que no tienen el ciclo completo de inoculación y se encuentran sin el uso de cubrebocas. Pierluisi apeló a la prudencia y cooperación de la ciudadanía para seguir combatiendo el coronavirus y sus variantes.

Las mascarillas, solo se exigirán en instalaciones médicas y posiblemente en escuelas, dijo.

Las nuevas directrices, que de ahora en adelante serán emitidas por el Departamento de Salud y no por órdenes ejecutivas desde La Fortaleza, entrarán en vigor a partir del próximo lunes, 5 de julio.

“Es momento de flexibilizar las restricciones a la población”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa en La Fortaleza junto con el secretario de Salud, Carlos Mellado López, la principal oficial médica de la agencia, Iris Cardona, y el principal oficial de epidemiología de la agencia, José Becerra.

“Lo que estamos haciendo es lo que procede, ya hemos esperado suficiente. El tener el nivel de positividad bajo alrededor de mes y medio justifica una apertura como lo que estamos haciendo o todavía mayor. Estoy asesorado por toda la comunidad científica, podrá haber alguno que otro que difiera, pero hay consenso”, indicó el gobernador.

No obstante, dijo que si en cualquier momento entiende que “debemos regresar al sistema que teníamos, pues regreso, pero no lo veo venir”.

Sostuvo que un 63.6 porciento de los adultos en Puerto Rico “están completamente vacunados” y que la inmunidad de rebaño en ese grupo de la población “fácilmente” se alcanzaría en tres semanas.

“Que me refute alguien”, indicó para agregar que la inmunidad comunitaria de los menores de 12 años o más se obtendría en un mes y medio.

“Hoy podemos anunciar que, confirmado por el CDC y cumpliendo con la meta del presidente (Joe) Biden de que todo adulto tuviera al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 antes del 4 de julio, en Puerto Rico ya el 73% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis (1,933,163) y sobre el 72.2% de la población de 12 años o más (2,058,682). Además, más del 63.6% de la población adulta en Puerto Rico tiene ambas dosis (1,759,206) y están completamente vacunados”, dijo Pierluisi.

Mellado reconoció que será “complicado” el detectar las personas que no estén vacunadas y no tengan mascarilla. El gobernador sostuvo que el secretario podría imponer multas. Mellado, de momento, no pudo precisar cuántas multas ha emitido el Departamento Salud por incumplimiento de las directrices.

Sobre el regreso a clases, el secretario de Salud indicó que se va a continuar con el protocolo del sistema de vigilancia y el uso de mascarillas, en menores de 12 años será obligatorio porque no están vacunados

Pierluisi agrego que “es probable que en las escuelas exijamos la mascarilla (en todos los grados) porque vamos a tener una población mixta y es mejor precaver que tener que remediar”.

“La transmisión comunitaria hemos visto que se ha roto”, dijo el secretario de Salud al tiempo que exhortó a los ciudadanos y ciudadanas que no se han vacunado a que lo hagan.

Mellado indicó que el índice actual de casos positivos es de 1.7% y que las hospitalizaciones por COVID-19 han estado en menos 100 hace un mes. No obstante, dijo que como parte de las nuevas reglas, las actividades multitudinarias de 500 personas, deberán exigir vacunas o pruebas contra el COVID-19.

Sobre la variante delta de la enfermedad, el epidemiólogo Becerra dijo que no se ha propagado y “son las personas no vacunadas” los que están en riesgo. Indicó que han identificado un caso y “probablemente tengamos más casos, pero no se han reflejado en el nivel de positividad y en las hospitalizaciones”.

En la conferencia de prensa, que comenzó con unos treinta minutos de retraso, Pierluisi mantuvo el estado de emergencia por la pandemia y la directriz de requerir una prueba negativa de COVID-19 en los aeropuertos y puertos del País.

La actual orden ejecutiva del COVID-19 vence este próximo domingo, 4 de julio.