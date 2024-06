En paz y tranquilo dijo estar el gobernador Pedro Pierluisi minutos antes de emitir su voto primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP), una contienda en la que mide fuerzas como precandidato a la gobernación frente a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

El mandatario llegó a la escuela Abraham Lincoln en el Viejo San Juan a eso de las 9:20 de la mañana, acompañado de su novia, Fabiola Ansótegui Blanc, y entre sus primeras expresiones dejó establecido que confía salir airoso en la votación final.

“Estoy en paz, tranquilo y con mucha fe en Dios en que vamos a prevalecer. La participación de hoy debe estar entre 350,000 a 400,000 votantes, pero no importa cuál sea la participación, espero prevalecer”, acotó Pierluisi, quien ha participado en cuatro primarias, la primera por el puesto a comisionado residente y las últimas tres como precandidato a la gobernación por la Palma.

Solo en las primarias de 2016 perdió frente a Ricardo Rosselló.

Por su parte, su prometida manifestó que esta mañana, al levantarse, lo primero que hicieron ambos fue elevar una oración. “Comenzó con una oración, e invocándonos al Señor, para pasar este día y esperando que todo lo mejor pase”, acotó Ansótegui Blanc.

Pierluisi quiso hacer la fila, como “cualquier hijo de vecino”, y esperó su turno por 20 minutos hasta que se le permitió la entrada a la unidad de votación, donde fue testigo del momento en el que una electora tuvo problemas para que la máquina leyera una de las papeletas.

Este medio cuestionó qué ocurría y fue el mismo Pierluisi el que respondió para aclarar la situación: “lo que pasó con la votante es que puso más cruces de las que permite el sistema. Se le orientó, porque tiene un segundo chance”. Posteriormente, se le dio una papeleta nueva y la señora no tuvo problemas. Sin embargo, se indicó que al abrir el colegio hubo un incidente con el leído de papeletas “en lo que la máquina calentaba”. “Luego cogió vuelo y funcionó, porque yo lo vi con mis propios ojos”, acotó el gobernador.

Durante la mañana, Pierluisi estaría activo en varios medios de comunicación exhortando a todos los penepés a que salgan a votar, un derecho que pueden ejercer hasta las 5:00 p.m.

“Ya en la tarde, me recojo a buen vivir hasta que me den los resultados finales. Esa es mi costumbre. Me voy a desconectar por par de horas, aunque no puedo apagar el teléfono, porque soy el gobernador... pero me voy a un rato a descansar y esperar los resultados”, adelantó.

Dijo que a eso de las 5:30 de la tarde deben estar llegando los primeros resultados y no más tarde de las 7:00 de la noche debe haber un panorama claro de ganadores.

“No tendremos una larga noche de espera”, auguró.

De otra parte, Pierluisi dijo que no se le ha informado de incidentes ocurridos durante el proceso de primarias en el resto de la isla, más allá del encontronazo de la exsenadora Margarita Nolasco -quien favorece a la comisionada residente-, y quien protagonizó un altercado esta mañana en Coamo, por el uso de camisetas alusivas al logotipo del PNP.

“Eso es regla de juego establecida y no se pueden llevar insignias distintivas. Pero eso ya se resolvió y la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, emitió una resolución... lo importante es que los procesos sigan fluyendo y si hay diferencias pues que se diriman a nivel de la comisionada o del mecanismo que haya que recurrir”, puntualizó Pierluisi.

El domingo, se llevan a cabo las primarias entre aspirantes políticos del PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) para determinar quiénes aparecerán en las papeletas de las elecciones generales de noviembre. González y Pierluisi buscan la candidatura para la gobernación por el PNP.