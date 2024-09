El gobernador Pedro Pierluisi alertó este miércoles de la existencia de “agendas para básicamente desestabilizar, crear incertidumbre” en el sistema electoral del país, lo que cree afecta el proceso de caras a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Aunque dijo que no identificaría a nadie, estableció que esos que lanzan manchas contra el proceso electoral son los que anticipan su derrota.

“Esas agendas no son buenas. Yo las veo, las veo claras. No voy a estar señalando a nadie en particular, pero no creo que abonan nada positivo. Al revés, siempre que haya algo irregular, pues, se puede plantear y se debe investigar. Pero, estar atacando a nuestro sistema electoral cuando estamos a dos meses de unas elecciones, a mí no me parece correcto. Al revés, que se dé la elección y que gane el que más votos obtenga, es tan sencillo como eso. Es más, lo he dicho antes, lo voy a repetir usualmente los que empiezan a quejarse de los procesos antes del evento son los que ya están anticipando que no van a prevalecer. Entonces, ya están tratando de crear el ambiente, para luego de que no prevalezcan que es lo que anticipan que va a pasar, pues, entonces cuestionar que si el proceso no fue justo. Uno lo ve de una milla de distancia. Yo lo digo por mi experiencia”, afirmó el gobernador, tras participar de un evento en Orocovis.

Pierluisi no proveyó, de inmediato, ejemplos de denuncias que crea, afectan el sistema electoral, aunque señaló que muchas que apuntan a irregularidades, son referentes al voto adelantado.

Recientemente, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, denunció que el equipo electoral del alcalde novoprogresista Miguel Romero cometió irregularidades al solicitar información confidencial a electores adultos mayores en una égida para poder crearles cuentas en el Registro Electrónico de Electores y solicitar así su voto adelantado.

Sobre esta denuncia, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, indicó a Primera Hora que ya se asignó un comité dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para investigar ese planteamiento.

Por otro lado, el gobernador reiteró su mensaje de que los electores deben salir a participar del evento electoral y no abstenerse por las denuncias que se hacen sobre la confiabilidad del proceso.

Dijo que abstenerse, “eso no hace sentido. (Esta) es la oportunidad que tienen todos nuestros ciudadanos de escoger, que la aprovechen”.

Entretanto, Pierluisi rechazó opinar sobre la controversia que se ha suscitado dentro del Partido Popular Democrático (PPD) en torno a una denuncia en la que se asocia al cantante de música urbana Bad Bunny con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Yo como gobernador no tengo absolutamente nada que ver con esto, y desde el punto de vista del PNP, que es mi partido, tampoco tiene absolutamente nada que ver con esto”, dijo.

De paso, Pierluisi reiteró que no participará de la campaña electoral del PNP. Mientras, insistió en que su relación con la candidata a la gobernación y actual comisionada residente, Jenniffer González, es una “cordial”.

Indicó que cuando “hemos tenido comunicación, que hemos tenido reuniones, han fluido. Somos profesionales, somos servidores públicos. Y cuando hemos tenido que aunar esfuerzos, lo hemos hecho. Y yo he dicho más. Yo lo hice también con un gobernador, cuando yo era comisionado residente, lo hice con un gobernador que no era de mi partido, porque primero ante todo está el deber oficial que tenemos en nuestros cargos”.