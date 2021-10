El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia pidió esta tarde a los senadores y representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), un voto a favor del Proyecto de la Cámara 1003 con nuevas enmiendas que se trabajan en el Senado para garantizar que no haya reducción en las pensiones.

Pierluisi se trasladó hasta el Capitolio cerca de las 3:00 de la tarde y se reunió por espacio de 45 minutos con los legisladores que integran la conferencia legislativa del PNP.

Tras la salida del Gobernador de la reunión, el portavoz alterno de la delegación novoprogresista en al Senado, Carmelo Ríos Santiago dijo que si la medida, que forma parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), se aprueba con las nuevas enmiendas Pierluisi lo firmaría.

“El gobernador nos dijo que si no hay ninguna reducción a las pensiones y robustecemos el statement de que estamos de acuerdo con el recorte de la deuda y que no habrá ningún recorte a las pensiones, él lo firmaría”, dijo el portavoz alterno del PNP en el Senado.

El proyecto 1003 fue aprobado el pasado jueves en la Cámara, con votos populares y penepés y se esperaba que se atendiera en la sesión ordinaria de hoy lunes en el Senado, pero se dejó pendiente. No obstante, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, adelantó que la medida, con enmiendas, se llevaría a votación mañana martes en ese cuerpo legislativo.

“La información que tenemos, para corroborarse es que la Cámara estuviera concurriendo con las enmiendas”, sostuvo Ríos Santiago en declaraciones a periodistas.

En cuanto a la votación de la medida en el Senado, dijo que hasta ahora de los 10 senadores novoprogresistas, “hay por lo menos ocho que están seguros y hay dos que no sé”. Añadió que estos dos senadores que no identificó “tienen issues con otras cosas, pero hasta que no voten no lo sabremos”.

-¿El gobernador les pidió un voto por la medida?, preguntó este medio.

“Claro que sí, el gobernador nos enfatizó que esto es bueno para Puerto Rico, que no podemos jugárnosla con la jueza (Laura Taylor Swain), que eso es una ruleta y que tenemos que proteger las pensiones, pero también tenemos que tener dinero para hacer obra y empezar a pagar y salir al mercado en su momento”, sostuvo el legislador novoprogresista.

Ríos Santiago dijo que en la reunión “hubo quórum” y que participaron senadores y representantes del PNP. “Como esto vuelve para la Cámara por eso fue que se trajo a la Cámara también”, indicó.

Preguntado si el que Pierluisi se trasladara hasta el Capitolio tendría el efecto de “amarrar” los votos de la delegación novoprogresista, Ríos Santiago indicó que “ciertamente tiene un efecto, es el gobernador en vivo y a todo color y yo creo que este gobernador es dinámico”.

“No pidió que fuéramos allá a Fortaleza porque tenemos sesión y vino acá”, agregó Ríos Santiago.

Sostuvo que a la conferencia legislativa asistieron “compañeros de la Cámara que votaron en contra y que aparentemente ahora cambiarán su voto a favor con las enmiendas”.

En la Cámara cinco penepés votaron en contra del P.C. 1003: el portavoz de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez, José Aponte Hernández, José “Quiquito” Meléndez, Ángel Bulerín Ramos y Lourdes Ramos.

Ríos Santiago dijo que la representante Ramos, quien sostiene que el P. C. 1003 es contrario a la Ley de Retiro Digno, de su autoría no asistió al cónclave, que se llevó a cabo en un salón del edificio Baltasar Corrada del Río, en el Paseo Covadonga, donde ubican las oficinas del portavoz de la delegación de la Palma en el Senado, Thomas Rivera Schatz.