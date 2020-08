El candidato a gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierlusi, anunció esta tarde que se someterá a la prueba de detección del COVID-19, luego que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny“ Méndez, dio a conocer que arrojó positivo al virus y que se encuentra en cuarentena.

“Me estaré realizando la prueba a la mayor brevedad posible y me mantendré en aislamiento preventivo hasta tanto tenga los resultados. No he presentado ningún síntoma, pero dado que estuve con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, es el paso correcto a seguir”, sostuvo Pierluisi.

“Exhorto a todo aquel que tuvo contacto directo con él a hacer lo mismo. Este es un virus con el que todos tenemos que convivir. Nos mantendremos vigilantes y tomando todas las debidas precauciones”, expresó en declaraciones escritas.