Con una obligación de $32.5 millones de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA), el gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy la reconstrucción de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva en Carolina, una de las miles de estructuras afectadas por el huracán María hace más de cinco años.

Pierluisi encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto junto al pastor de la iglesia, el predicador Otoniel Font.

El mandatario y líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazó sin embargo, que su participación en la actividad, que se llevó a cabo en Semana Santa, deba interpretarse como un acto proselitista, para captar votos del sector religioso evangélico.

“La Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva presentó su reclamación ante FEMA, y por cierto, es la más grande dentro del sector de base de fe, así que con toda razón llevamos a cabo esta actividad para celebrar que la obra más grande de reconstrucción en el sector de base de fe, comienza con la primera piedra de hoy”, dijo Pierluisi ante aplausos de los presentes, entre los que se destacan feligreses de la iglesia.

A preguntas de periodistas, el gobernador y aspirante a la reelección, reconoció que el año próximo se celebran las elecciones generales en Puerto Rico, pero dijo que “todo el mundo lo sabe, mi carta de presentación va a ser la obra en este cuatrienio y esa obra va a incluir a todos los sectores, principalmente al sector de base de fe”.

Indicó que su administración, a través de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), que dirige, Manuel Laboy, con el apoyo de FEMA “ha trabajado para ayudar a cientos de instituciones de base de fe a solicitar fondos para su reconstrucción” luego del impacto recibido por el huracán María.

“Las iglesias proveen servicios que son parte integral de nuestro desarrollo socioeconómico, por lo que su reconstrucción es también importante para Puerto Rico. Fortalecer su infraestructura y garantizar la continuidad de los servicios que proveen es fundamental para cientos de miles de ciudadanos en nuestra Isla. Nuestro equipo de trabajo está comprometido a continuar brindando asistencia en todo trámite necesario para adelantar sus proyectos y asegurar su éxito”, dijo el gobernador.

Sostuvo que al día de hoy, unas 1,780 iglesias o instituciones de base de fe cuentan con fondos obligados por FEMA que ascienden a $480 millones para obras de reconstrucción.

Dijo también, que el programa del Working Capital Advance de COR3 está disponible para los sub recipientes del sector de base de fe, “lo que les permite tener el capital necesario para dar comienzo a sus proyectos de reconstrucción”. Añadió que la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, cuenta con la obligación ($32.5 millones) la más grande que se ha realizado al sector de base de fe, pues el edificio fue declarado pérdida total.

Laboy dijo por su parte, que a petición de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, ya se desembolsaron, mediante una solicitud de adelanto, aproximadamente $7 millones para comenzar las primeras fases del proyecto.

El ingeniero detalló que de los $32.5 millones, FEMA aportará a través del COR3, unos $29.3 millones y los restantes provienen de un pareo de fondos. “En el COR3 como administrador de estos fondos tenemos que auditar los reembolsos, adelantos y asegurarnos que todo se hace en cumplimiento con los requisitos aplicables”, expresó.

Laboy atribuyó que haya más desembolsos a las entidades de base de fe, que a las agencias y municipios, a que este año, el COR3, “estuvo muy activo dando capacitación para navegar en estos procesos y llevar estas obras del papel a la realidad y pienso que las organizaciones se han beneficiado de esa asistencia técnica para mover sus proyectos”.

Dijo también que las agencias tenían requisitos adicionales para que los proyectos fueran autorizados a construcción y añadió que el factor “de los seguros ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido”.

El Gobernador indicó que el adelanto que recibió Fuente de Agua Viva para la reconstrucción de la iglesia “puede servir de ejemplo para cientos de entidades de base fe que pueden tener pendiente una reclamación ante FEMA, tener fondos obligados, pero que todavía no ha arrancado su obra”. Dijo que Font “aprovechó el programa del Working Capital Advance que tenemos de adelanto de trabajo para solicitar $7 millones que dan en efectivo, para arrancar, contratar los consultores necesarios, hacer la subasta y que la construcción se de”.

En torno a la escasez de mano de obra, Pierluisi reconoció que enfrentan retos, pero dijo que no es solo en el sector de la construcción. “Esta es una obra grande, la información que me llega es que para obras de envergadura en la que tenemos contratistas generales con capacidad, no están teniendo mayor dificultad reclutando los obreros necesarios. En donde se ha visto que hay mayor dificultad para encontrar el personal diestro es en obras pequeñas a nivel municipal principalmente”, sostuvo.

Dijo que en busca de crear mayor resiliencia para evitar daños ante el embate de un nuevo fenómeno atmosférico, la nueva estructura de la iglesia Fuente de Agua Viva se desarrollará según los nuevos códigos y estándares de construcción. Además, indicó que la edificación será elevada, se mejorarán los drenajes y se utilizarán elementos de construcción de una calidad más resistente.

Agregó que el desarrollo de este proyecto comenzó con la demolición del edificio afectado y una vez culmine la fase de preparación del terreno, unos 100 trabajadores comenzarán a construir el edificio. “Esta es una obra grande, además, ya sabemos el impacto que tiene esta iglesia”, sostuvo Pierluisi.

El pastor Font, indicó por su parte, que una vez obtengan los permisos de construcción del Municipio de Carolina, el nuevo edificio podría estar listo en un plazo de 10 a 30 meses.

“Son 48 años que esta iglesia ha permanecido en este bloque dando servicios. Esta iglesia comenzó en el garage de la casa de nuestra familia y nos hemos mantenido en el municipio de Carolina por los pasados 48 año. Hemos construido desde cero a través de toda la historia, dólar a dólar con las donaciones de los miembros de nuestra iglesia. Nunca hemos recibido ayuda del gobierno federal ni del gobierno estatal para hacer ninguna de las cosas que hemos logrado hacer”, dijo Font.

Añadió que el proyecto de reconstrucción solo será de la iglesia y que no incluye, la torre, que tenía una enorme figura de un dinosaurio.

Por su parte, el director de asuntos externos de FEMA, Juan A. Muñoz Torres, expresó que la recuperación de Puerto Rico abarca cada sector de la sociedad.