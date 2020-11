El gobernador electo Pedro Pierluisi hizo un llamado a adoptar cuanto antes un plan para la eventual reapertura de las escuelas de la Isla, de manera que cuando se pueda hacer, ya padres, estudiantes y maestros tengan claro como deben proceder.

Durante una conferencia de prensa en la que presentó su equipo para la transición de gobierno, Pierluisi se mostró muy preocupado por la situación de la pandemia del COVID-19 y en particular por su efecto sobre la educación.

“Ahora mismo, con el impacto del COVID, tienes una situación de emergencia que atender. Ya llevamos casi dos semestres que nuestros niños no han recibido una educación presencial de forma alguna. Y la educación que han recibido es muy limitada. Y eso llora ante los ojos de Dios”, lamentó Pierluisi.

Argumentó que, si bien es esencial “proteger la salud del pueblo”, era hora de tener un plan diseñado y conocido por todos para el momento en que se pudiera retomar las clases presenciales, aunque sea de manera parcial.

“Yo entiendo que hoy no se puede decidir cuál es la fecha en la que se van a reabrir, o se deben reabrir, gradual y parcialmente los planteles escolares en Puerto Rico. Hoy no se puede tomar esa decisión ¿Por qué? Porque todos sabemos que este virus nos está impactando y hay que estar monitoreando los contagios, la utilización de los hospitales, las hospitalizaciones, los fallecimientos, todo lo relacionado al virus”, comentó el gobernador electo.

“Lo que sí he reclamado hace tiempo y volví a reclamar hoy es que ya tiene que haber un plan y unos protocolos claros en cuanto a cómo se va a reabrir, gradual y parcialmente, y hasta regionalmente, el sistema de educación pública. ¿Cuándo se lleva eso a cabo? Eso es lo que no hay que decidir ahora. Pero uno no puede cruzarse de brazos. Uno tiene que estar preparado. Y todos, sea el personal docente, como el personal no docente que labora en las escuelas, como los propios estudiantes y sus padres, deben saber cómo es que eso se va a llevar a cabo. Porque así, en transparencia, así todo el mundo se va preparando”, afirmó.

Pierluisi reiteró que considera “una tragedia social”, el hecho que “llevamos casi un año sin prácticamente ninguna educación presencial, muy poca educación remota que pueda sustituir la que no se está dando de forma presencial”.

“Y que entonces estemos hablando de otro semestre más, un año y medio… no, no, no. Eso es un horror. Eso debe ser un horror para todos. Ni tan siquiera pensar eso. Así que lo que yo quiero es que se vayan preparando para tan pronto sea el momento apropiado, seguro que tenemos que darle el pan de la enseñanza a nuestros niños”, insistió.

“Hay que actuar con mucha seriedad en esto. Tenemos que proteger la salud de todos, seguro que sí. Pero no podemos paralizar la educación de Puerto Rico indefinidamente. Va a llegar el momento en que hay que reabrir los planteles. Vamos a estar preparados para cuando eso sea”, reiteró.

Por otro lado, Pierluisi dijo favorecer que pudieran retomarse clases presenciales en aquellas escuelas privadas que cuenten con los debidos protocolos de seguridad para poder hacerlo. Aclaró, sin embargo, que en estos momentos no estaba “en posición de tomar esa decisión”.