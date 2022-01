El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que la compra del Hotel Normandie por parte de la empresa con base en Nueva York, The Ishay Group, no estuvo condicionada a incentivos federales bajo el programa de estímulo económico con fondos CDBG-DR.

Destacó que la entidad tampoco sometió una propuesta en la primera fase del proceso de requerimientos que recién culminó, pero no descartó que puedan solicitarlo en el futuro.

Sin embargo, desmintió que el gobierno pretenda otorgarle unos $100 millones para la restauración de la histórica hospedería que cerró sus puertas en el 2009, ya que el incentivo mayor no sobrepasa los $50 millones.

PUBLICIDAD

“Que yo sepa, no ha solicitado de esos fondos CDBG-DR hasta el momento. Pudiera hacerlo en el futuro, vamos a tener otra ronda, otro proceso de requerimiento de propuestas, pero esa cantidad que se mencionó en los medios de alrededor de $100 millones, eso es, me parece a mí demasiado alto. Hasta el momento no se ha dado un incentivo de esa naturaleza”, sostuvo durante su visita a Guánica para inaugurar 11 salones modulares en la escuela Agripina Seda.

“Realmente, aquí lo que tenemos en curso son programas de apoyo económico para proyectos de infraestructura, pueden ser proyectos turísticos, proyectos residenciales, comerciales y estamos utilizando fondos CDBG-DR, eso es un programa de estímulo económico que está en curso. Para que alguien reciba ese tipo de incentivo tiene que solicitar. Hubo ya un proceso de requerimiento de propuestas y los que sometieron propuestas se evaluaron”, aclaró.

Insistió en que la compra del Normandie, a un costo de $8.6 millones, no estuvo condicionada a incentivos, mientras resaltó que para lograr obtener la cifra que requieren los trabajos de restauración tendrán que buscar financiamiento privado.

“Tendrán que tener financiamiento privado para lograr su cometido. La compra no fue condicionada a incentivos, pero si necesita incentivos del gobierno hay programas. Están los programas de créditos contributivos, están los incentivos contributivos que se dan, incentivos de tasas y contribuciones sobre ingresos”,

“También está la posibilidad de que en el futuro soliciten un apoyo del programa CDBG-DR, pero como dije, hasta el momento, ni tan siquiera ha considerado dar incentivos mayores a los $50 millones a cualquier proyecto y nunca excediendo el 40% del valor del proyecto”, recalcó.

PUBLICIDAD

El mandatario expuso que el desarrollo de hoteles en la Isla cuenta con créditos contributivos que asisten para la etapa de construcción, además de los beneficios bajo el código de incentivos de la Ley 60.

“Todas esas cosas ya las tienen. Si necesitan un incentivo adicional, yo estoy identificando el programa CDBG-DR, particularmente en el área de estímulo económico, pero ya, el primer requerimiento de propuestas que hizo el gobierno ya pasó. Así que tendría que esperar esa entidad al próximo requerimiento de propuestas para entonces ver si es elegible, ver si cualifica”, manifestó.

Según Pierluisi, los proyectos que apoyará el gobierno deberán estar listos para proceder con una aportación de hasta el 40% del valor de construcción.

“Los proyectos que vamos a estar apoyando son proyectos que están listos para proceder, que no tienen problemas de permisología, proyectos en los cuales el gobierno puede aportar hasta el 40% del valor de la construcción. Pero, hasta el momento, en ninguno de esos proyectos se ha considerado dar un incentivo mayor de $50 millones de dólares en total”, apuntó.