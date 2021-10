El gobernador Pedro Pierluisi rechazó el eventual cierre del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), según expuso ayer el senador independiente, José Vargas Vidot, quien denunció que el proyecto de ley que habilita el Plan de Ajuste de Deuda será el último clavo al ataúd del sistema universitario del Estado.

Esto al asegurar que la política pública de su Administración es que “no se cierra recinto alguno y que “no existe Junta ni Plan de Ajuste ni nada que cambie esa realidad”.

“Eso es política pública de mi administración que, en primer lugar, el de Utuado tiene un futuro, es cuestión de reformar, revisar la oferta académica que tiene, eso yo sé que está en curso”, acotó.

De otra parte, reiteró que no acatará el reclamo de ciertos sectores los cuales exigen que no se apruebe el Plan de Ajuste de Deuda impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal, mientras insistió en que la propuesta del ente fiscal “la podemos pagar”.

“El que venga con una exigencia de que aquí se pague cero deuda, está fuera de la realidad. Obviamente, hay un monto de deuda que es legítimo y se debe pagar. El Plan de Ajuste que se propone es sostenible, la cantidad de $1,150 millones de dólares en pago de deuda de año en año es sostenible, la podemos pagar”, argumentó.

“Es más, los últimos pronósticos del servicio que asesora al Congreso de los Estados Unidos en cuanto al crecimiento de la economía de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, son más alentadores de los que se utilizaron para determinar la sostenibilidad de este Plan de Ajuste, así que, ese Plan de Ajuste es importantísimo que se apoye. Es más, reduce por dos terceras la cantidad de pago de deuda, de servicio de deuda que va a tener el gobierno de Puerto Rico en el futuro”, sostuvo.

Sobre incentivo a los Bomberos

En cuanto al presunto incumplimiento a los bomberos en el desembolso de $2,000 del Premium Pay, el mandatario sostuvo que el gobierno ha pagado más de $85 millones a decenas de miles de empleados públicos, por lo que, a su juicio, estos primeros respondedores ya debieron recibirlo.

Su respuesta está relacionada a las imputaciones hechas por el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos, José Tirado, quien dijo que “el Departamento de Seguridad Pública no les ha desembolsado a los primeros respondedores, como lo son los bomberos”.

El gobernador destacó que, quizás son pocos los casos que no cualifiquen para el incentivo, pues deben cumplir con los requerimientos federales, entre estos, que su salario no exceda los $40,000 anuales y haber laborado presencialmente 500 horas durante la pandemia del COVID-19.

“Bomberos está dentro de los incentivos… si alguno no lo ha recibido, pues tiene que cursar su reclamación, porque son más de 75 mil (empleados públicos). La cantidad es enorme, de servidores públicos que ya han recibido su incentivo Premium Pay por haber estado laborando presencialmente durante la pandemia. Los Bomberos estuvieron ahí, quizás alguno no cualifica porque no trabajó las horas requeridas que son 500 horas presenciales, pero eso sería un caso particular, pero, Bomberos, Policía, todos reciben el incentivo”, apuntó.

“Claro está, las reglas federales exigen que toda persona que recibe el incentivo no puede devengar un salario de más de $40,000 y eso es por reglas federales, eso no es local. Pero esos incentivos se han dado, pero entiendo que el último dato que yo había oído, para empleados públicos, el desembolso era de más de $85 millones. Estamos hablando de decenas de miles de empleados públicos que lo han recibido”, acotó.