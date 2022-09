Salinas. El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este martes que una vez el presidente estadounidense Joe Biden apruebe la Declaración de Desastre Mayor, abogará para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) provea algún tipo de ayuda a familias que sufrieron pérdidas de propiedad, aunque residan en áreas inundables o no tengan títulos de propiedad.

No obstante, Pierluisi aclaró que la ayuda que podría darle FEMA es para la compra de pertenencias que hayan perdido a causa del huracán Fiona.

“Estoy confirmando que, por ejemplo, si la persona no tiene título de la propiedad o está en un área inundable, pero lo que está reclamando es pérdida, por ejemplo, de ‘ensures’, ropa, muebles… eso es propiedad personal pues se le puede asistir”, comentó el Primer Ejecutivo tras hacer un alto en su recorrido por zonas afectadas en Salinas y posteriormente Patillas.

El gobernador tiene previsto reunirse esta tarde con la administradora de FEMA, Deanne Criswell.

Dijo que aún aguarda por la respuesta de Biden a su petición de que la isla sea declarada bajo un desastre mayor. Esto autorizaría la ayuda de FEMA bajo dos de sus programas: asistencia pública e individual.

El coordinador de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera, dijo que, una vez se produzca la autorización del presidente estadounidense, anunciarán la apertura de centros de recuperación de desastre donde las personas pueden solicitar la ayuda.

“Además, tenemos grupos que van a la calle para aquellas personas que no pueden llegar a los centros de recuperación de desastre para que ese proceso sea uno más llevadero”, apuntó el funcionario federal.

Sugirió que, desde ya, la gente comience a hacer las reclamaciones a aseguradoras, en caso de tenerlas y a documentar los daños a su propiedad y sus pérdidas.

“Si tienen seguro de inundación pues el seguro de inundación va primero. Hay personas que tienen problemas, y eso pasó con María, con titularidad, y eso es algo que también podemos atener. No se deben de limitar a no solicitar ayuda si no tienen título de propiedad. Es importante que canalicemos la ayuda. Además, hay otros fondos federales como lo que es SBA (Small Business Administration) y otras entidades que pueden ayudar a las personas”, dijo Olivera.

Indicó que, al momento, para atender la emergencia que provocó Fiona en la isla, hay entre 500 a 600 empleados de FEMA.

“De ser necesario, podemos aumentar o sencillamente disminuir esa cantidad”, afirmó Olivera.

Destacó que, hasta el momento, como el rol de apoyo que presta FEMA al gobierno de Puerto Rico, han recibido solicitudes para conseguir generadores, pero no se han materializado porque la administración de Pierluisi los ha provisto.