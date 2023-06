Pese a la queja que han expresado los alcaldes sobre la alegada falta de preparación que se tiene para este inicio de temporada de huracanes, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que el país se encuentra en mejor posición para enfrentar un desastre natural que lo que estuvo en septiembre pasado cuando el huracán Fiona azotó a la Isla.

La afirmación la hizo al debatir los señalamientos de los ejecutivos municipales en torno a que hace falta el desganche de vegetación en las líneas eléctricas para evitar que se vaya la luz, así como generadores eléctricos para poner a funcionar el sistema de agua potable en caso de que no haya energía para estar listos para la temporada.

Pierluisi alegó que la empresa LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de electricidad en la Isla, ha “adelantado muchísimo el desganche”.

“El trabajo se ha estado haciendo y lo vemos en la estabilidad del sistema”, sostuvo.

Mientras, dijo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha adquirido y tiene contratos prestablecidos para rentar generadores eléctricos en caso de que ocurra el azote de un ciclón.

“Yo creo que lo que hay que preguntar aquí y yo contestar es: ¿Estamos mejor que lo que estábamos antes de Fiona? Definitivamente que sí. Estamos en mejor condición, tenemos mejor preparación que antes de Fiona. Estamos mejor de lo que estábamos antes de María. Obviamente, mucho mejor de lo que estábamos antes de María”, afirmó el mandatario, tras participar de una actividad en la escuela Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, localizada en medio del residencial Las Margaritas, en Cantera, Santurce.

De paso, Pierluisi detalló las acciones se ha tomado el gobierno como para afirmar que se está mejor preparado para responder a una emergencia causada por un huracán.

“Tienes mejores recursos. Por ejemplo, que el sistema eléctrico está en mejor condición; que sea hecho desganche en áreas donde, pues, en el pasado no se había hecho; que tenemos más equipos disponibles para sustituir cualquier equipo que se averíe; que tenemos más generadores; que tenemos más refugio debidamente en condiciones. Bajo todas las métricas, estamos en mejor condición que estábamos el año pasado antes de Fiona y ni hablar antes de María. También se han estado llevando a cabo adiestramientos por toda la Isla, se han estado actualizando los planes de Manejo de Emergencia a nivel municipal por toda la Isla. Claro, ante la época de huracanes uno siempre está a la expectativa. No sabemos de qué tamaño, de qué intensidad va a ser el huracán, si viene alguno, que Dios no lo quiera. Esos detalles uno no los sabe. No se sabe tampoco cuál sería su trayectoria, que áreas impactaría. Pero, de que estamos en mejor condición que el año pasado, definitivamente”, sostuvo.

Tras defender lo que ha realizado el gobierno para prepararse para la temporada de huracanes, Pierluisi reclamó a la ciudadanía que sigan los consejos que da el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y su comisionado Nino Correa para que también estén listos para enfrentar un ciclón.

En esencia, el plan de emergencia individual incluye logísticas sobre cómo su familia podría contactarlo en caso de emergencia; abastecerse de alimentos, medicamentos y artículos necesarios para subsistir por, al menos 10 días, para cada miembro de la familia; tener agua almacenada, así como adquirir equipo necesario para energizarse.