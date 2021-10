Al sincerarse ante un grupo de jóvenes universitarios y de escuela superior, el gobernador Pedro Pierluisi dejó claro este viernes que no llegó al cargo para pelear y que, aunque luche por la estadidad para Puerto Rico, “mi puertorriqueñidad no es negociable”.

Además, reveló que en sus inicios profesionales pensó en lograr ser comisionado residente y gobernador.

“Me decía que algún día lo podía hacer… No eran metas compulsivas. Lo tenía en mi mente”, señaló.

Las expresiones de Pierluisi ocurrieron durante la reunión del Congreso de Líderes, que se realizó en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló.

Entre otras cosas, el primer ejecutivo les indicó a los jóvenes qué estudió historia y abogacía. Sin embargo, dijo que siempre le interesó el servicio público.

Señaló que en su trayectoria tuvo dos grandes tropiezos. Los dos están relacionados a su ruta hacia la gobernación. Estos fueron cuando perdió las primarias del Partido Nuevo Progresista con Ricardo Rosselló, así cuando tuvo que salir de la gobernación en agosto de 2019, luego de que el Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional que asumiera el cargo tras la renuncia de Rosselló en medio de multitudinarias protestas.

“Fíjate donde estoy, lo logré. Cuando te pasen cosas negativas, no dejes de perseverar… No puedes desanimarte”, les dijo a los jóvenes.

Ahora que asumió la gobernación, expresó que le resultó “rarísimo” el ambiente que encontró en el gobierno. Lo comparó con una guerra civil.

“Me di cuenta que desde ese verano del 2019 había casi una guerra civil, insultándose medio mundo aquí”, señaló, al comentar que se había perdido el respeto. Por ello, les indicó a los jóvenes que su misión como gobernador es “fomentar aquí un ambiente de respeto”.

“Para pelear se necesitan dos. Así que no pierdan el tiempo conmigo, porque no voy a pelear por nada”, manifestó el mandatario, al comentar que sí se expresaría cuando difiera de otra persona, pero no ha base de conflictos.

“Yo lo que quiero es propiciar es la estabilidad, la paz y tranquilidad en Puerto Rico. Que haya respeto, que haya equidad, entre otras cosas”, precisó el gobernador.

Asimismo, Pierluisi explicó que sus metas en estos próximos años son alcanzar la estadidad para darle igualdad a Puerto Rico en todos los asuntos relacionados con Estados Unidos, promover los proyectos de reconstrucción tras el devastador paso del huracán María y continuar dando cátedra en los Estados Unidos sobre cómo se debe combatir la pandemia del COVID-19.

Les expresó a los jóvenes que las escuelas y universidades no volverían a cerrar a causa del coronavirus. Aludió a que esta educación presencial es importante para su desarrollo.

Además, Pierluisi comentó que buscará el fin de la quiebra y la salida de la Junta de Supervisión Fiscal para poder promover todos los proyectos que tiene para incentivar el desarrollo de la juventud en la Isla.