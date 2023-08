Pese a que hizo claro de que prefiere de que los hospitales HIMA continúen sus operaciones, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó este jueves que sus servicios no son tan indispensables, pues en las zonas donde operan hay otras instituciones médicas que pueden absolver la necesidad de servicio del pueblo y también contratar al personal que quede cesanteado.

“Sepan, el gobierno lo que quiere es que HIMA siga operando. Pero, obviamente todo depende de la decisión del Tribunal de Quiebras, y el gobierno está preparado y el sistema hospitalario o de hospitales en Puerto Rico está preparado para asumir tanto a los empleados de HIMA como atender a los pacientes que se hospitalizan en sus facilidades”, sentenció el mandatario a la prensa, tras participar de la Convención Anual del Colegio de Contadores Públicos Autorizados que se celebra en un hotel en Fajardo.

Los hospitales HIMA están localizados en Caguas, Bayamón y Fajardo. Pero, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Menéndez, hizo claro que ya hay un comprador para las instalaciones hospitalarias en su pueblo. Por ello, Pierluisi se enfocó en las regiones de Caguas y Bayamón al expresarse sobre el tema.

El grupo hospitalario HIMA San Pablo está en proceso de declararse en bancarrota en el Tribunal federal de Quiebras, pues acumula deudas por $400 millones, de las cuales $300 millones corresponden a deuda asegurada y $100 millones a deuda no asegurada.

“Lo ideal sería que HIMA pueda seguir operando, quizás no con la misma capacidad, quizás no con el mismo número de camas y de hospitales, pero lo ideal sería que siga operando. Bien, la otra alternativa es un cierre. Vamos a suponer que fracasa el proceso de quiebra y el juez básicamente desestima el proceso de quiebra, la petición de reorganización. Entonces, cae en una liquidación. Ese es el cierre. ¿Estamos también preparados para un cierre? Si eso ocurriera, porque va la contestación puntual que preferimos que continúe operando, ya sea con la misma capacidad o una capacidad similar. De eso no ocurrir, porque fracasa el proceso de quiebra, ¿estamos preparados? ¿Por qué lo digo? Ahora mismo los hospitales en Puerto Rico tienen capacidad de sobra. Hay hospitales en la región de Caguas, hay hospitales en la región de Bayamón, en las dos regiones principales, donde HIMA tiene hospitales, que pueden sustituir el servicio que ofrece HIMA”, reiteró el funcionario, al abundar sobre los problemas que enfrenta la institución médica.

De hecho, Pierluisi dijo estar seguro que los empleados de los hospitales que serían desplazados en este proceso tienen hacia dónde ir. Recordó que “en Puerto Rico faltan enfermeros, faltan médicos, pues los que están laborando ahí no van a tener dificultad en laborar en los hospitales públicos del gobierno, de Puerto Rico o en otros hospitales privados que quieran llenar el espacio del HIMA. O sea, que lo que yo digo es que, si nosotros estamos muy pendientes, preferimos que no cierre. Pero de cerrar, que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con todo lo que hicieron por 10 y 11 años, todas esas deudas que acumularon, hay alternativa”.

Trascendió que este jueves sus directivos se reunieron con el liderato de alcaldes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para intentar lograr un acuerdo sobre los $13 millones adeudados allí. Sin embargo, se determinó que no le iban a condonar la deuda.

El gobernador, de inmediato, no se inmiscuyó en tal asunto. Lo dejó en manos de los alcaldes. Sin embargo, dejó claro que el Departamento de Hacienda intentará en todo lo posible recuperar los $38 millones que se les extrajo a los empleados en contribuciones y no ingresó al fisco.

“Hacienda básicamente reconoció las retenciones, los dejó reclamar las retenciones en sus planillas, esos pagos, a pesar de que su patrón no las había hecho. Eso lo digo, porque eso no se había dicho y es importante. El gobierno protegió a los empleados de HIMA, a pesar de esa malísima administración”, expresó el primer ejecutivo.

De inmediato, Pierluisi no expuso si el gobierno lanzará algún tipo de salvamento para que estos hospitales pueden seguir operando.