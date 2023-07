Las Piedras. El gobernador Pedro Pierluisi alegó este martes que el gobierno ha sido “más activo” que el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) al evaluar a los beneficiarios de la Ley 22, pues le ha quitado el decreto que se les concede para estar exentos de contribuciones sobre ingresos por supuestamente residir en la Isla a unas 300 personas, cuando la agencia federal sólo investiga a 100 de ellos.

La reacción surge luego de que trascendiera que el IRS investiga a unos 100 individuos que alegan residir en la Isla para escapar de su responsabilidad contributiva con los Estados Unidos. La pesquisa podría culminar en una acción criminal en su contra.

“Yo le doy la bienvenida al IRS, porque otra vez no queremos que la gente se aproveche de esa sección que mencioné del Código de Rentas Interna, la 933, indebidamente. Los que vivimos aquí permanentemente, pues, no tenemos que pagar contribuciones sobre los ingresos que generamos aquí. Pagamos si tenemos ingreso fuera. Eso lo aplica a todo el mundo, sea nacido en Puerto Rico o venga de donde venga. Entonces, el que se quiere pasar de listo y está reclamando que reside aquí, cuando eso no es verdad, pues se expone y con razón”, manifestó el mandatario, tras colocar la primera piedra para la reconstrucción de la plaza pública de Las Piedras.

En sus declaraciones, Pierluisi hacía alusión a que todo residente de Puerto Rico es exento de pagar contribuciones federales. Pero, deben ser “residentes permanentes”, dijo.

“Residir aquí no es solo vivir aquí la mitad del año más un día. No. También tú tienes que demostrar que realmente este es tu domicilio. Por ejemplo, si tienes hijos, que tus hijos van a la escuela aquí; que, si laboras, la oficina donde tú laboras o la empresa o tu labor, está aquí. Hay una serie de factores que toma en consideración el Servicio de Rentas Interna para determinar si tú estás cumpliendo con eso”, explicó.

Según detalló el gobernador, las personas investigadas tienen beneficios contributivos en la Isla, no pagan contribuciones federales, pero supuestamente no residen en la Isla. Entonces, destacó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha estado muy vigilante a estos casos para quitarle los beneficios.

“Ya el DDEC ha cancelado más de 300 decretos. O sea que, si acaso ha estado más activo que el IRS”, puntualizó el mandatario.