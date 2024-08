Todo apunta a que el contrato del gobierno con Discover Puerto Rico (Destination Marketing Organizations o DMO, en inglés) será renovado por 10 años adicionales, esto a pesar de que faltan cuatro años para que venza el mismo.

La afirmación la hizo este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi, quien estableció que no tiene reparos con la petición que se ha recibido ni mucho menos la Junta de Gobierno de la Compañía de Turismo, que estaría a cargo de conceder la extensión del acuerdo.

El anuncio lo realizó el ejecutivo justo al inicio de la Puerto Rico Tourism Summit 2024, que reúne a ejecutivos de la industria turística durante este fin de semana en el Centro de Convenciones, en Miramar.

Según detalló a la prensa, “yo no soy el que firmo esas cosas, eso es realmente un contrato que lo firma la Compañía de Turismo. Tengo conocimiento por qué el Discover Puerto Rico solicitó esa extensión, y conozco la razón. Constantemente, están promoviendo a Puerto Rico para eventos, pueden ser conferencias, convenciones, y en muchos casos eso toma años, y están promoviendo a Puerto Rico más allá del 2028. Entonces, es importante para ellos demostrar que esta entidad cuenta con el apoyo del gobierno de Puerto Rico y va a estar en funciones nuevamente por un período de tiempo extenso. Así que esa es la razón de ser de la solicitud de extensión, la Junta la ve con buenos ojos, yo también, así que esperemos que sí, que se finiquite el asunto, se firme la enmienda y que Discover Puerto Rico, es decir, el DMO, la entidad para el manejo del distrito, pueda seguir teniendo el éxito que ha tenido. O sea, es innegable lo que ha pasado en el turismo y las campañas promocionales de Discover Puerto Rico han sido muy acertadas”.

De hecho, el director de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, certificó la disponibilidad de Turismo para conceder dicha extensión del contrato. Lo hizo al hacer la expresión de “totalmente”, cuando se le cuestionó si avala esta movida.

“Como muy bien dijo el gobernador, hay unos periodos en los cuales se le hace difícil negociar, traer convenciones y reuniones, cuando su contrato viable de operación tiene una fecha de caducidad. Recordemos que, como cualquier contrato de gobierno, también hay unos espacios para rescindir de ellos en algún momento, si en efecto, no se entiende que se está dando un buen servicio. En este caso, sí, pensamos que sí (está dando buen servicio), por eso es que se está dando un voto de confianza en el sentido de extender la vigencia. Aquí no se están cambiando términos ni se están añadiendo beneficios. Prácticamente, estamos dando un espacio para que ellos puedan ir y negociar directamente reuniones y convenciones, que, aunque uno ve el 2028 lejos, la realidad es que no es así. Nosotros también nos pasa lo mismo cuando tratamos el tema de los cruceros o las líneas aéreas. Prácticamente, estas negociaciones se tardan de 24 a 36 meses. Y en este caso, ese es el espacio que se les está brindando a ellos. Es más bien una vigencia de términos. Son los mismos beneficios y la misma relación contractual”, reveló el funcionario.

Tanto el director de Turismo como el gobernador establecieron que el DMO ha sido clave para lo que llamaron “la buena racha” que tiene Puerto Rico en el ámbito del turismo.

Por ejemplo, el gobernador enalteció que en los últimos cuatro años se han creado 100,000 empleos en la industria turística, lo cual dijo es “el número más alto en la historia”.

Asimismo, comentó que los turistas han extendido su estancia en la Isla de un promedio de dos días a cuatro días, lo que ha generado mayores ingresos a hoteles, paradores y propiedades de alquiler a corto plazo.

Pierluisi precisó que se ha observado un “crecimiento en todos los renglones, incluyendo en cruceros, que fue la industria más impactada por la pandemia. Ahí ya estamos esperando cerca de 1.3 millones de pasajeros y ha aumentado el número de cruceros que están utilizando Puerto Rico como puerto base. En términos de los turistas que transitan por nuestros aeropuertos, este año se va a acercar el número a 14 millones”.

“Para entenderlo en arroz y habichuelas, mínimo, eso significa que está entrando a Puerto Rico como la mitad, como siete millones de personas, sin contar los que hacen paradas en cruceros que meramente vienen por un día o unas horas. O sea, que estamos hablando de que más del doble de nuestra población, fácilmente, está llegando a la isla para tener una experiencia en Puerto Rico. Yo lo dije, en este sector todos tienen que estar muy optimistas, muy positivos, de cara al futuro, porque si la economía en general ha crecido, y ese es el caso, promedio 2.5% al año, en el caso del turismo es extrapolado ese crecimiento, es una cosa nunca antes vista”, añadió.