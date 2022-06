Al celebrar la Semana Pymes del Centro Unido de Detallistas (CUD), el gobernador Pedro Pierluisi anunció este jueves que está buscando alternativas para atajar los altos precios de energía eléctrica que afecta a estas pequeñas y medianas empresas, así como a todo el pueblo de Puerto Rico.

Aceptó, sin embargo, que es poca la alternativa que se tiene ante el racionamiento de agua potable que ya ha comenzado a imponer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en varios pueblos, como Loíza, Canóvanas, Río Grande, Juncos y Las Piedras, ya que dijo se debe al “cambio climático”.

Ambos problemas fueron incluidos por el mandatario en el mensaje dado a los comerciantes en el hotel Sheraton, en Miramar.

“Estos reclamos están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la inflación que estamos sufriendo. Esto realmente es un fenómeno global. La Reserva de los Estados Unidos está tomando cartas en el asunto y espero que den resultado. Esa medida que está tomando la reserva para que baje la inflación. Hay que entender que la economía de Puerto Rico está insertada en la economía de Estados Unidos. O sea, que sí se está reflejando allá un alza en el costo de la vida, pues se ve aquí también. En cuanto al asunto del agua, como mencioné brevemente, esto tiene que ver con el cambio climático, por lo menos, aunque yo no soy un experto en el área, lo tengo que ver así”, señaló el gobernador a modo general, tras participar de un evento del Centro Unido de Detallistas en el hotel Sheraton de Miramar.

“En cuanto al costo de la luz, como indique eso son cuestiones nuevamente del mercado. Estamos en un proceso de transformar el sistema para utilizar energías renovables. Eso no va a suceder de un día a otro. En lo que eso sucede, estamos expuestos. Esa es la realidad”, agregó.

No obstante, para combatir estos altos costos, Pierluisi reiteró que ha insistido a la Legislatura a que apruebe una medida que tiene ante su consideración para utilizar $145 millones “sobrante de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para este propósito, para entonces asistir a la Autoridad Energía Eléctrica (AEE) a enfrentar estos aumentos en el costo de combustible”.

Señaló que le urge que se apruebe la medida, ya que a finales de junio el Negociado de Energía evaluaría cuándo costaría el kilovatio hora en el trimestre de julio a septiembre.

“Los que presentaron la medida fueron el presidente de la Cámara, (Rafael Hernández), y el portavoz del PNP (Partido Nuevo Progresista) en la Cámara, (Carlos Méndez). Y hoy, precisamente estoy pidiendo que se agilice eso para que se apruebe, porque los fondos están disponibles. Y pienso que la Junta (de Supervisión Fiscal) no debe tener objeción, porque no estamos drenando las arcas del gobierno. Esto es una entidad aparte que tiene su propio Plan Fiscal, que ha cumplido con su Plan Fiscal, que tiene este sobrante. Así que no debería haber objeción, porque aquí hay que tener, hay que tener sensibilidad y hasta cierto punto también pragmatismo. No hay duda de que esta alza en el costo energético afecta a los residentes individuales, pero también a los comercios, a nuestra economía. Y si uno tiene forma y manera de mitigar el golpe, como yo digo, vamos a hacerlo”, puntualizó en una breve conferencia de prensa.

Asimismo, Pierluisi les recordó a los comerciantes en su mensaje que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tiene el Programa de Apoyo Energético para que puedan comprar sistemas de energía solares para sus negocios y que la transacción se realice a través de otras Pymes. Dijo que ya 888 se han beneficiado de este programa.

También recordó que ya han comenzado proyectos con fondos federales para mejorar el sistema eléctrico del país.

En cuanto a la sequía y el racionamiento, Pierluisi obvió aspectos como reforzar en la conservación del agua para lidiar con este problema que enfrenta el país.

Aludió a que “veo con buenos ojos que sí va a haber un racionamiento, que realmente sea por algunas horas del día, no obligar a alguien a estar todo un día sin agua. Eso me parece que lo debemos evitar en la medida posible”.

De paso, defendió la labor de Doriel Pagán frente a la AAA. Comentó que su dirección hace que la agencia “se está comportando ejemplarmente”.

Informó que “en cuestión de nada” debe estar comenzado el dragado al embalse Carraízo y que hay muchos proyectos de la AAA en proceso para mejorar la operación de la AAA.