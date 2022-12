El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi dijo que viajará esta tarde a Washington para cabildear en la Cámara de Representantes federal por la aprobación del proyecto que busca celebrar un plebiscito en Puerto Rico entre las opciones de la estadidad, independencia y libre asociación.

La medida congresional (8393), que deja fuera al Estado Libre Asociado (ELA), fórmula de gobierno en la isla desde 1952, se llevará mañana a votación en la cámara baja de Estados Unidos.

“Va ser un día histórico porque esto va a sentar un precedente que no habíamos tenido hasta el momento. En este caso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a estar avalando un plebiscito en el que no vamos a tener el status actual, no vamos a tener la colonia. Vamos a tener tres opciones no territoriales, no coloniales por requerimiento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, sostuvo Pierluisi.

Dijo que así mismo, que por primera vez el Congreso “asume la responsabilidad de implantar la opción de estatus que obtenga la mayoría”.

“Me he mantenido en comunicación constante con el líder de la mayoría (demócrata) en la Cámara (Steny Hoyer), también tuve comunicación con la comisionada residente (Jenniffer González) y esta tarde parto para Washington… Voy a estar allí presente junto al líder de la mayoría para asegurarme que, en las filas demócratas, todos, sino todos, la inmensa mayoría apoyan el proyecto”, dijo Pierluisi a preguntas de periodistas luego de inaugurar esta tarde una carretera en el municipio de Florida.

El Gobernador indicó además, que la comisionada residente, quien es republicana, “va a hacer todo el esfuerzo para que se unan miembros del Partido Republicano a apoyar la medida y lograr la mayoría que necesitamos”.

Dijo que en 2012 el gobierno de Puerto Rico llevó a cabo un plebiscito “en el que se rechazó el estatus actual y en la segunda pregunta, la estadidad prevaleció”.

A pesar de que el Senado federal no ha dado paso a ningún proyecto sobre el estatus de Puerto Rico, Pierluisi entiende que de aprobarse en la cámara baja, la medida congresional tendrá oportunidad.

“Esto sienta un precedente de política pública federal al más alto nivel y es clara cuál va a ser nuestra agenda en los próximos dos años en el Congreso, vamos a mover esta batalla al Senado de los Estados Unidos. Ese es el plan, esa es la estrategia y mañana quiero estar presente allí cuando se haga historia”, sostuvo.

“El liderato del Senado pienso yo que va a favorecer este proyecto porque va a tener el apoyo abrumador de los demócratas en la Camara, así que yo espero que haya apoyo en el Senado al más alto nivel y en las filas republicanas en el Senado tenemos que hacer nuestro trabajo”, agregó Pierluisi.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja aprobó en julio el proyecto 8393, con 25 votos a favor y 20 en contra. La comisionada residente emitió el único voto republicano a favor.