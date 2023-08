El gobernador Pedro Pierluisi considera como un “desorden de marca mayor” que la pugna tras la aprobación en la Cámara de Representantes por las enmiendas al Código Electoral haya culminado con la suspensión de Rafael “Tatito” Hernández, presidente del cuerpo legislativo, de sus funciones en el Partido Popular Democrático (PPD) y con sanciones a otros 13 representantes de esa colectividad.

“Es obvio que hay unos líos internos increíbles en el Partido Popular Democrático. O sea, digo que son increíbles porque que estén sancionando al presidente de la Cámara, o sea, despojándolo de todo puesto o designación en ese partido hasta el final del año que viene... ¿a un presidente de la Cámara? Y, ¿que también vayan a sancionar a un gran número de legisladores de ese partido? Eso lo que denota es que ahí hay un desorden de marca mayor...así que primero tienen que resolver esos entuertos internamente en el Partido Popular Democrático y yo no voy a sugerir cómo hacerlo porque no me corresponde”, expresó el primer ejecutivo cuando fue cuestionado por miembros de la prensa sobre si hubo o no autorización de su parte, como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), para que miembros del PPD y de su colectividad negociaran enmiendas al Código Electoral a espaldas del líder principal de la Pava, Jesús Manuel Ortiz.

PUBLICIDAD

Aunque no respondió categóricamente a la pregunta, el gobernador precisó que sí hay espacio para el diálogo con los miembros del PPD, particularmente en el Senado, a fin de que se revisen las enmiendas aprobadas en la Cámara, al tiempo que acotó que hay flexibilidad para hacer cambios que sean aceptables para las delegaciones legislativas del PNP.

“Pero, ahora entonces, hay ese lío interno tan increíble y pues, nosotros estamos manos afuera. Estamos esperando a ver si el presidente del Senado (José Luis Dalmau) tiene algún tipo de comunicación con el presidente del Partido Popular Democrático (Ortiz)... pero el tiempo ya se está acabando. O sea, si no acaban de proponer algo que sea aceptable para las delegaciones legislativas del PNP, pues perdieron la oportunidad de mejorar el Código”, dijo Pierluisi al aseverar que la propuesta de cambios no llegó desde su partido pues “nosotros podemos vivir con el Código actual”.

Pierluisi dice estar ready para enfrentar “a cualquiera” que anuncie candidaturas en la Convención

De otra parte, el gobernador y presidente del PNP dijo estar preparado para enfrentar a cualquier persona que anuncie interés al cargo por la gobernación representando a La Palma, incluyendo a la comisionada residente Jenniffer González, quien se espera que revele formalmente su interés de retar a Pierluisi en unas primarias durante la Convención de la colectividad este fin de semana.

“Esa pregunta está trillada y yo he dicho que yo enfrento a cualquiera. Vamos a tener una convención exitosa, no tengo duda. Va a ser bien animada. Ya el hotel se prevendió hace tiempo, ahora estamos llenando otros hoteles en el área. En este partido, el contraste con los demás, es obvio”, manifestó sobre el evento que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en el Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande.

PUBLICIDAD

Esta es la tercera convención del PNP desde que la colectividad es presidida por Pierluisi, quien es el único, dentro del partido, que ha oficializado sus aspiraciones a una candidatura por la gobernación en el 2024. Se ha especulado que el domingo, día de la reunión de la Junta Estatal, podría ser la fecha en que González confirme su aspiración.

¿Usted le haría un reto a que ella se exprese, que diga de una vez por todas si va o no va (a lanzarse como candidata a la gobernación en una primaria)?, le inquirió un periodista al gobernador.

“No, esto no es cuestión de restos. Yo soy de respeto. Pero, claro, lo mío es obvio que yo voy a esa reelección y que enfrentaré a cualquiera y que estoy confiado de que voy a prevalecer y no porque esté prometiendo nada en particular. Lo mío no es de palabra, lo mío es de presentar toda la obra que hemos llevado a cabo y cómo Puerto Rico ha progresado en estos dos años y ocho meses que lleva bajo mi mandato”, respondió.

Referente a la participación de González en la actividad dijo que “todo el liderato está invitado sin excepción”.

“Allí lo que va a reinar es la unidad porque nosotros somos todos estadistas, creemos en esa igualdad de derecho que le falta a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y todos vamos a defender esta administración PNP, porque mi administración es del PNP”, expresó Pierluisi.