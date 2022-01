Al cerrar su primer año de mandato, Pedro Pierluisi concedió cinco indultos a personas que no se encontraban dentro de una prisión.

Dijo, a preguntas de Primera Hora, que su intención era propiciar la rehabilitación de convictos que fueron juzgados hace años atrás. No mencionó sus nombres.

“Estamos hablando del uso de la clemencia ejecutiva para propiciar rehabilitación de personas que ya están en la libre comunidad hace años y me parece a mí que no es razonable que yo esté identificándolo, porque no abona a la rehabilitación que queremos. Estos casos ninguno ha trascendido en la opinión pública o en los medios de comunicación, así que pienso, otra vez, mucho juicio, que no abona a la rehabilitación que estoy buscando en esas decisiones el que yo ahora le este recordando a medio mundo que la persona cometió un delito hace años atrás y que merece una nueva oportunidad”, afirmó el primer ejecutivo en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Entre las personas a las que indultó no se encuentra Edwin Domínguez Torres, quien es pareja de la delegada congresional Elizabeth Torres y quien a su vez fuera exesposo de la pasada candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro.

“Ese no fue uno de los casos que yo atendí. Yo atiendo los casos cuando me llegan debidamente recomendados. Ese no fue uno de los casos que atendí”, afirmó.

Cabe destacar que en septiembre pasado el gobernador reconoció que en una reunión que sostuvo con Torres esta le solicitó que liberalizara de las restricciones impuestas a su pareja en el indulto que le concedió la exgobernador Wanda Vázquez por una convicción relacionada a violencia de género y maltato infantil que tuvo a Lúgaro como una de sus víctimas.

Por otro lado, Pierluisi rechazó que entre los indultados estuviese Neysha Colón Bergollo, quien en el 2015 fuese sentenciada a 10 años de prisión por su participación y admisión en el asesinato de Nadiaangelí Velázquez Ramírez.

“No, ese nombre no me suena, así que no. La contestación es que no. Fueron cinco ejercicios de clemencia ejecutiva, pero no no incluyó ese que menciona”, respondió el gobernador a este diario.