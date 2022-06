El gobernador Pedro Pierluisi dejó saber hoy que, si no se aprueba la medida que daría un alivio a la población en la factura de la luz, convocará una sesión extraordinaria de la Legislatura para que se apruebe cuanto antes esa medida.

“Me veo inclinado a hacerlo (convocar la sesión extraordinaria), definitivamente, si no se aprueba la medida que le provee un alivio al bolsillo del pueblo en cuanto al pago de la factura de la luz”, afirmó el gobernador.

Explicó que la medida, “hasta cierto punto está viva” todavía, pues la Cámara votó a favor de reconsiderarla, por lo que todavía, en horas de la tarde, había un margen para aprobarla, si bien se hacía cada vez más estrecho con el paso de las horas.

El gobernador añadió que “para mí esa medida es importantísima, porque el Negociado de Energía está a punto de ordenar un aumento en la factura de la luz, en el cargo por consumo. Y esta medida que autoriza que haya una transferencia de $145 millones del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mitigaría en gran medida ese aumento, y el pueblo lo va a sentir para bien”. Aclaró que la transferencia de fondos “no afecta las finanzas del Fondo porque no va a afectar sus reservas de capital”.

“Esto realmente es un sobrante de los ingresos del fondo en este año fiscal como resultado de sus operaciones regulares”, sostuvo Pierluisi.

En gobernado se reiteró en que convocaría la sesión extraordinaria, tan temprano como el 1 de julio, para atender esa medida.

“Si la Asamblea Legislativa, por razones parlamentarias o las que sean, no aprueba esa medida, que es de la autoría del presidente de la Cámara (Rafael ‘Tatito” Hernández) y del portavoz del PNP en la Cámara (Carlos ‘Johnny’ Méndez), si por las razones que sea no la aprueba la Asamblea Legislativa, yo me veo inclinado a convocar una extraordinaria para que se atienda inmediatamente. Es decir, el mismo 1 de julio”, aseveró Pierluisi, agregando que “estoy seguro que la gran mayoría van a votar a favor, porque el pueblo lo está esperando y esto lo van a agradecer”.