El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, urgió al gobierno central a que explique “cuál es la verdad” sobre la dilación en la realización de las pruebas a los ciudadanos que presentan síntomas compatibles con el COVID-19, mejor conocido como coronavirus.

Pierluisi señaló que la falta de información concreta en el manejo de las pruebas y la falta de un protocolo claro para aprobarlas ha causado que la clase médica, hospitales, laboratorios clínicos, municipios, y otras entidades, se encuentren sin un plan efectivo, lo que constituye un retroceso en la lucha contra el coronavirus.

“Puerto Rico está pasando por un momento histórico, yo he apoyado las acciones del gobierno sobre el toque de queda, he propuesto ideas para contribuir, y me he puesto a la disposición del pueblo junto a mi equipo de trabajo. Es claro que todos tenemos que unirnos en un solo propósito para proteger a nuestra gente. Eso incluye tener que señalar las cosas que no están claras o se estén haciendo mal, como es el caso del manejo de las pruebas para detectar el COVID-19. Desde el comienzo de la emergencia, he estado en comunicación directa con médicos, laboratorios, hospitales, alcaldes y un sinnúmero de entidades privadas especialistas en la materia, los cuales me confirman que hay mucha desinformación y burocracia innecesaria con las pruebas”, afirmó Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Primero se dijo que había que seguir las guías del CDC al pie de la letra y solo el Departamento de Salud podía decidir si se hacían las pruebas. Luego se dijo que las guías cambiaron y que por eso estaban atrasados. Entonces, se exige que los médicos tienen que llamar a los epidemiólogos regionales del Departamento de Salud, quienes niegan la gran mayoría de las solicitudes de pruebas. También se dio información incongruente sobre dónde se hacen las pruebas, cuán rápido se podían hacer y cuántas pruebas hay. Sin las pruebas y los resultados, no se puede saber de verdad si estamos siendo exitosos controlando la propagación del virus”, sentenció el líder novoprogresista.

Pierluisi sostuvo que hay confusión porque funcionarios del gobierno dijeron en conferencia de prensa que los resultados de las pruebas estarían listos en dos horas, mientras la gobernadora señaló que tardarían ocho horas. La cantidad de pruebas disponibles por parte del estado no se conoce a ciencia cierta. Por otro lado, solo un reducido número de pruebas se han realizado, muy a pesar de un creciente reclamo de la clase médica de que se flexibilicen los requisitos y que se deje a discreción del profesional de la salud a quién se le debe hacer la prueba.

“Aquí no se trata de echar culpas. Se trata de ser efectivo en el manejo de esta emergencia. He sido el primero en aplaudir las determinaciones de la gobernadora y exhortar al pueblo a cumplir a cabalidad con el toque de queda. En este momento nuestro pueblo espera acción y resultados. Por eso apoyo lo que están haciendo los alcaldes en el asunto de las pruebas y hago estos señalamientos para que se puedan corregir estos problemas y se beneficie Puerto Rico”, insistió Pierluisi, quien enfrentará en primarias a la gobernadora Wanda Vázquez por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista en el 2020.