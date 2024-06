El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este lunes que en un periodo máximo de dos semanas debe haberse transportado y estar en total funcionamiento el megatransformador que sustituirá al que se averió a principios de mes en la zona sur, provocando una serie de apagones en Santa Isabel, Coamo y Aibonito.

A preguntas de la prensa, el mandatario explicó que ya se está coordinando la transportación del equipo, el cual se llevará a cabo en dos fases: vía marítima a través de una barcaza que llegará al muelle de Ponce y, posteriormente, vía terrestre hasta su destino final en Santa Isabel. Ahora mismo, los esfuerzos están centrados en que el peso del megatransformador no afecte las vías de tránsito.

“Debe tomar no más de dos semanas tener el transformador en operación, en servicio”, dispuso el gobernador al asegurar que “ahora mismo esas comunidades (afectadas por el vaivén del servicio de energía eléctrica) están recibiendo el servicio en los tres pueblos”. Como medida de mitigación se aumentó la capacidad en la línea 4800 de Aibonito a Santa Isabel y se culminó una interconexión de dos generadores temporales para cubrir la demanda energética durante horas de alto consumo. Asimismo, se había previsto instalar generadores adicionales como resguardo, en lo que se completa el reemplazo del megatransformador.

El Nuevo Día publicó que, aunque el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) recibieron el plan presentado por LUMA Energy para la transportación del equipo, se está evaluando la estructura de 42 puentes que hay en la ruta terrestre a fin de garantizar que no haya riesgos de seguridad durante la travesía.

Trascendió que el equipo especializado pesa sobre 172,000 libras y mide más de 16 pies de alto y 9 pies de ancho.

Según el diario, el director del Área Operacional de la División Central-Sur de LUMA, Alejandro González, reveló el viernes que el megatransformador que sustituirá el averiado sería transportado a mediados de julio, pero eso considerando que el DTOP apruebe los permisos para el acarreo, por lo que fecha no era final.

“No tenemos un panorama claro de cuál es la fecha exacta en la cual se va a trabajar el asunto de la instalación del transformador”, dijo por su parte el pasado viernes el presidente de la Comisión cameral de Energía, Jesús Hernández Arroyo, tras realizar una inspección ocular en la subestación en Santa Isabel.

De otra parte, el gobernador afirmó que continúa en pie la investigación para indagar si el apagón que dejó a más de 350,000 hogares o negocios sin luz la pasada semana se originó por alguna negligencia de LUMA Energy o Genera PR. Posterior a la emergencia suscitada tras el apagón, se reveló que se debió a la intervención de árboles con la línea de transmisión 39,000. Problemas con vegetación también fueron los causantes de dos apagones grandes reportados en 2022.

“Sobre la marcha seguirá la fiscalización intensa para que mejore su desempeño, no solo de LUMA, también de Genera. Ambas tienen que mejorar su desempeño... cuando ya tú has cometido un error, se supone que no lo vuelvas a cometer. Por eso es que yo dije que esto ya había pasado antes y yo había levantado la voz y había dicho que no se repitiera y que tomaran las medidas. Y por eso es que en esta ocasión ven que escalo, y ahora no es sólo una investigación, están bajo advertencia que, si se confirma que hubo negligencia de cualquiera de estas dos entidades, el gobierno no va a reembolsar por los costos que hayan incurrido para restablecer el servicio. Ese tipo de medida no se había tomado anteriormente, pero ahora sí se va a tomar si se confirma que hubo negligencia”, sentenció Pierluisi.