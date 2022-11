“Se dicen muchas cosas, pero tengo que decir que cancelar ese contrato (de LUMA Energy), para mí, sería una pesadilla”.

Con este y otros argumentos el gobernador Pedro Pierluisi defendió hoy ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal el contrato de LUMA Energy, durante una vista en la que dio detalles del proceso de reconstrucción del sistema eléctrico en la isla.

El Primer Ejecutivo fue cuestionado por varios congresistas - incluyendo las del presidente del comité, Raúl Grijalva- sobre la inconformidad colectiva que hay con las ejecutorias del consorcio que hace año y medio administra mediante una Alianza Pública Privada la transmisión y distribución del sistema eléctrico en la isla.

PUBLICIDAD

Pierluisi aprovechó cada oportunidad de alocución para defender, como ha hecho en los pasados dias, la continuidad del contrato de la empresa, el cual vence el próximo 30 de noviembre. Es decir, en trece días.

“El secretario de Justicia recién emitió una opinión abarcadora explicando cada paso que se tomó antes que el contrato se firmara. Yo sabia que había sido un proceso correcto y que el contrato no tenía cláusulas legalmente inválidas. Yo lo sabía, lo entendía, pero es bueno que el jefe de P3 (Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés) solicitara la opinión al secretario de Justicia y los incito a todos a leer esa opinión porque explica en términos sencillos el proceso y el contrato. Lo valida de la misma forma que la jueza federal Laura Taylor Swain lo ha validado en el proceso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Se dicen muchas cosas pero tengo que decir que cancelar ese contrato, para mí, sería una pesadilla. Tenemos 1.5 millones de personas en nuestro sistema eléctrico. Cambiar a LUMA de un día a otro, e incluso, hacer una transición de año a año y medio, perturbaría el servicio que estamos recibiendo y atrasararía la transformación y reconstrucción de la que estamos hablando”, enfatizó el gobernador.

Pierluisi explicó que al 30 de noviembre hay tres alternativas respecto al tema del contrato de LUMA Energy: darle continuidad al contrato suplementario mientras se reestructura la deuda de la AEE; darle paso al contrato bse de 15 años; o cancelar el contrato. Esto último es “impensable” para el gobernador.

PUBLICIDAD

A través del contratro suplementario -que se extiende por 18 meses- se le otorga a LUMA $115 millones. De dar paso a un contrato base la anualidad sería de entre $70 y $105 millones con la posibilidad de que la empresa reciba un bono adicional de $20 millones si cumplen con unas métricas que aun no se han establecido. El gobernador abundó en que de no cumplirse con las métricas se impondrían unas penalidades. Sin embargo, al momento el gobierno no ha dejado claro cuál es la carta bajo la manga.

La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez le preguntó a Pierluisi si se litigarían todas las controversias pendientes de la AEE antes de llegar a un acuerdo que amarre a los boricuas a costos inaccesibles de electricidad que solo benefician a fondos buitres.

Pierluisi respondió que todo dependerá dela naturaleza y alcance del acuerdo. Recordó que había reclamos pendientes antes que se redujera un 80% la deuda del gobierno y que estos fueron transados. “No puedo descartar que haya negociaciones en el camino, pero créame, que no permitiré que la AEE termine con una carga financiera que cause aumentos extraordinarios inaceptables en el costo de electricidad”, agregó.

¿Debo entender que no apoyará un acuerdo que deje a la gente de Puerto Rico con un mal trato por 30, 40 o 50 años”, inquirió Velázquez.

“Sí, Correcto”, dijo el gobernador.

Por su parte, la vicepresidente senior de ingeniería, manejo de activos y programas de capital de LUMA, Shay Bahramirad, acudió al repetitivo mensaje de la empresa aludiendo a la labor que realizan “los sobre 3,000 hombres y mujeres” que laboran para el consorcio para construir un sistema eléctrico que heredaron hace 17 meses.

PUBLICIDAD

“A pesar de que LUMA no puede suprimir décadas de fracasos operacionales y de mantenimiento en 17 meses, nuestros empleados continúan trabajando arduamente todos los días para enfrentar y superar estos retos heredados”, dijo.

La funcionaria describió como “históricos” los avances en los proyectos financiados por FEMA. “También es importante que que el comité sepa que estos proyectos de FEMA se llevarán a cabo de manera organizada y con los procesos científicos y de ingeniería adecuados bajo supervisión fiscal estricta”, acotó Bahramirad.

Grijalva, por su parte, dejó establecido que el proceso de recuperación en la isla es “muy lento”. Un lenguaje similar utilizó la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González.

“Los efectos de Fiona y las fuertes lluvias que continúan han acentuado que los trabajos para hacer nuestra infraestructura una más resiliente van a paso de tortuga”, dijo González al hacer la observación de la falta de resiliencia de la infraestructura de la isla una que hay que reparar constantemente pues no son resistentes al clima de Puerto Rico.

En cambio, Pierluisi aseguró que Puerto Rico está “resurgiendo” de un periodo de grandes retos y entrando a una etapa de estabilidad y crecimiento económico.

“Estamos comprometidos a alejarnos de los combustibles fósiles y movernos hacia la energía renovable, así como convertir nuestra frágil e integrada red eléctrica en una moderna, resistente e interdependiente, que pueda servir, sin apagones, a los residentes y negocios en la Isla”, sostuvo durante su ponencia.

Acotó que la reconstrucción de la red eléctrica está en proceso, con múltiples subestaciones reparadas, miles de postes reemplazados, y más de 33,000 nuevos clientes solares conectados. Además, 90 proyectos de energía están en la fase de diseño, 43 están a la espera de la aprobación de FEMA, 51 han sido aprobados y 40 proyectos están en construcción.

PUBLICIDAD

Como parte de los proyectos que están en marcha, destacó que hay algunos de energía renovable para uso de las utilidades, que están en fase de diseño o construcción. Además, en la fase final se encuentra un proceso de requerimiento de propuestas para proyectos adicionales de energía renovable que generarán 1,000 MW, junto con 500 MW en almacenamiento de baterías.

“Actualmente, estamos instalando baterías y sistemas solares en todas las residencias que se están construyendo bajo el programa R3 y se han destinado $500 millones, provenientes de fondos CDBG-MIT para asistir a hogares de bajos ingresos en la adquisición de paneles y baterías solares. Simultáneamente, se ha comenzado a trabajar en la inversión de $1,300 millones en fondos CDBG-DR para la creación de microrredes y sistemas de almacenamiento de energía en comunidades remotas y agencias de primera respuesta”, añadió Pierluisi.

En su mensaje Pierluisi resaltó que luego del embate del huracán Fiona, y tras una petición de emergencia, FEMA aprobó brindar asistencia técnica para lograr la estabilización del sistema eléctrico. El apoyo de la agencia federal, que pagará el 90 por ciento del costo de los trabajos, constará de trabajos de reparación en el sistema de transmisión y distribución de energía y en alternativas adicionales para aumentar la generación, lo que permitirá continuar el enfoque en la modernización del sistema, sin afectar el servicio que se le brinda al pueblo.

“Solicito al Comité la aprobación de una petición para que se provea el 100 por ciento de pareo de fondos federales para los proyectos financiados por FEMA, relacionados con la energía. Además, autorizar a FEMA para ajustar las estimaciones de costos fijos de los proyectos aprobados, dado el reciente aumento en el costo de los materiales de construcción y las interrupciones de la cadena de suministro. Igualmente, solicito que se enmiende la Ley Stafford para autorizar a FEMA a consolidar los desastres (María y Fiona) en una sola adjudicación de asistencia federal, así como apoyar la propuesta del presidente de esta comisión y otros miembros del Congreso para asignar $5 mil millones en fondos CDBG-DR dirigidos para sistemas residenciales de energía solar en la Isla”, afirmó el gobernador.

PUBLICIDAD

Asimismo, el gobernador Pierluisi indicó que, al día de hoy, se ha obligado cerca del 91 por ciento de los fondos destinados para obras permanentes y se ha desembolsado alrededor del 20 por ciento. Del mismo modo, 2,132 proyectos están bajo construcción para un total de $800 millones y sobre 1,600 proyectos están en la fase de permisos y deben iniciar próximamente, lo que representa $1,400 millones.

Por otro lado, recalcó que el 70 por ciento de los fondos por desastres CDBG-DR han sido obligados, por lo que 6,400 familias, de 12,000 elegibles, ya tienen sus casas reconstruidas o han recibido vales de vivienda y más de 2,300 residencias están en procesos de construcción.

El gobernador reconoció que los fondos que ha destinado el Congreso y la administración del presidente Joe Biden han permitido lograr avances significativos en la reconstrucción de la Isla, que ha sufrido los embates de los huracanes del 2017, los terremotos del 2020, la pandemia y el paso del huracán Fiona, el pasado mes de septiembre. Además, urgió a aprobar las medidas que redundarán en mayor agilidad en los procesos, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños.

Finalmente, el gobernador Pierluisi aprovechó la oportunidad para reclamar un trato igual para la isla mediante la estadidad. “Hemos demostrado que cuando nos tratan con Igualdad, como ocurrió con la pandemia por el Covid, respondemos igual o mejor que cualquier estado. No estoy aquí pidiendo más, estoy pidiendo que nos traten como lo que somos, ciudadanos americanos que merecen igualdad y democracia”, resaltó al también recordar que miles de soldados puertorriqueños han perdido su vida en defensa de los derechos y la libertad americana.