El gobernador Pedro Pierluisi defendió este miércoles su propuesta de realizar un plebiscito de status en las próximas elecciones ante las críticas que ha recibido de la oposición política.

Entre otras cosas, manifestó que las opciones de status y las definiciones fueron las que aprobó la Cámara de Representantes federal el 15 de diciembre de 2022 en el primero proyecto de status avalado en el Congreso.

“Lo que estoy percibiendo es que están oponiéndose por razones político partidistas y hay que entender que esta es una consulta plebiscitaria en la que se presentan tres opciones de status que la Cámara de Representantes federal incluyó en un proyecto que aprobó. Son opciones no territoriales no coloniales y en la convocatoria que hice incluyo las definiciones que el Congreso, que la Cámara de Representantes federal le dio a cada una de estas opciones. Así que esta convocatoria es a todos los que apoyan un cambio de status en Puerto Rico. Es decir, los que no quieren que continúe el status actual, colonial, territorial, y las opciones son las que están disponibles la estabilidad, la libre asociación y la independencia. Todos los estadistas están llamados a votar, todos los soberanistas están llamados a votar y todos los independientes están llamados a votar, ya lo que hagan los partidos es otra cosa. Pero esto no tiene que ver con partidos”, manifestó el mandatario, tras anunciar un proyecto de rehabilitación de viviendas en Arroyo.

No obstante, los partidos no comparten la visión de gobernador. Al menos, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, ha anticipado que la colectividad impugnará en los tribunales “el que gobernador convoque un plebiscito por decreto”.

El Partido Popular Democrático, entretanto, tendrá en la noche del miércoles una reunión para determinar el proceder. Mientras, el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, calificó el plebiscito como un “engaño”.

“No sigamos consintiendo este engaño; ¡date a respetar! Si queremos resolver el estatus, debe ser a través de un proceso serio, realista y consensuado con el Congreso, donde se respete la decisión del pueblo. Proyecto Dignidad es el único partido que se compromete a liderar este proceso”, escribió Jiménez en las redes sociales.

Pero, Pierluisi defendió la propuesta y dejó entrever que las críticas pudieran deberse a que el pasado plebiscito, realizado en las elecciones del 2020, ganó la estadidad.

“La última vez que tuvimos un plebiscito en Puerto Rico se vio alto y claro que hay más estadistas que afiliados a partido alguno y que ningún candidato o candidata en Puerto Rico pudo obtener los votos que la estadidad recibe”, destacó.

El gobernador, de paso, rechazó que no haya dinero en la Comisión Estatal de Elecciones para imprimir una papeleta adicional, la del plebiscito.

“No sé si es que ahora se están echando para atrás y separaron fondos para adquirir 10 millones de papeletas e indicaron expresamente que era para tener un número suficiente de papeletas para atender tanto las elecciones generales como la consulta plebiscitaria y el voto al presidente de los Estados Unidos. Es decir, las cinco papeletas que vamos a tener en estas elecciones. Mi decisión es final y firme”, aseguró Pierluisi.

Expuso que, si hacen falta fondos, la Ley 165 del 2020 le autoriza a consignar más dinero para realizar esta consulta de status.

“O sea, que esto está claro. Aquí no puede haber objeción desde el punto de vista presupuestario. Tampoco puede haber objeción desde el punto de vista político partidista, porque es irrelevante. Y en cuanto a los truenos estos de que quizás van a los tribunales, como ya lo estudié minuciosamente, está muy bien redactadas. Hablo de la Ley 165. Está muy bien redactada y fundamentada. Así que auguro que cualquier pleito judicial es natimuerto. No va a rendir resultados”, sostuvo el primer ejecutivo.