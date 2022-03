El gobernador Pedro Pierluisi descartó este jueves que la extensión de la autopista José de Diego (PR-22) de Hatillo hasta Aguadilla se vaya a realizar por la zona del campo, lo que impactaría la zona cársica.

Manifestó, durante un foro del Grupo Unido de Importadores de Automóviles, que se realizó en Vivo Beach Club, en Isla Verde, que su promesa de campaña y su propuesta siempre ha sido realizar el proyecto mediante elevados en la carretera PR-2.

La determinación aclara la ambigüedad asumida por la secretaria de Transportación y Obras Pública, Eileen Vélez, sobre cómo se desarrollaría el proyecto. Esto llevó a los alcaldes de la zona a rechazar ante la Cámara de Representantes cualquier otra medida que no estuviese enfocada en el desarrollo de la carretera PR-2.

“La próxima fase, que no ha comenzado, pero está planificada, es desde Hatillo hasta Aguadilla hacerlo mediante elevados. Es para no impactar el Carso. Esto se está diseñando así, precisamente para no impactar el Carso, que la política pública es que no se impacte”, dejó claro el mandatario.

Insistió en que su afirmación no representa un cambio de postura, pues señaló que la propuesta fue incluida en el programa de gobierno que presentó cuando aspiró al cargo en representación del Partido Nuevo Progresista.

“Ya mi compromiso de esa extensión es que se hiciera de tal manera que no va impactar el Carso. Cuando se consultaron a los técnicos de la Autoridad de Carreteras se trazó la ruta de tal manera que no impacte el Carso y el resultado es que son dos fases hasta Hatillo sin impactar el Carso y la segunda de Hatillo, Aguadilla sin impactar el Carso. Que se impacte el Carso está descartado”, concluyó.