El posible nombramiento del esposo de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Díaz Reverón, a juez del Tribunal Apelativo o algún otro cargo en la judicatura fue este jueves motivo de una discusión pública entre la gobernadora saliente y el gobernador electo, Pedro Pierluisi, ante los medios de comunicación.

Vázquez defendió el profesionalismo de su esposo. Dijo que era un profesional “probo”. Además, explicó que su nombramiento como juez superior vence en algún momento del 2021.

Mientras, Pierluisi señaló que estaría dispuesto a considerar a Díaz Reverón a algún cargo en la judicatura.

Las expresiones fueron realizadas durante una conferencia de prensa que realizaron estos líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en La Fortaleza para dar detalles del proceso de transición del gobierno.

PUBLICIDAD

Vázquez afirmó que su esposo "es un profesional del derecho, como hay miles en Puerto Rico, pero de excelencia, reconocido por la comunidad jurídica. No porque sea mi esposo, es porque lo dicen los informes. Así que yo creo que cualquier puesto, no solamente de juez en ascenso, que él desee, no debe estar supeditado a que su esposa es la gobernadora, porque su esposa fue la secretaria de Justicia, sino porque es un profesional del calibre, como ha sido siempre, y se merece cualquier puesto que quiera”.

Pierluisi también destacó el profesionalismo de Díaz Reverón.

“Yo no tendría ningún reparo en alguno nombrando al juez Díaz Reverón, ya sea a cualquier puesto en la judicatura de Puerto Rico. Tiene los méritos, a mí me consta. Yo lo conozco personalmente. Pero este asunto no está en la consideración actualmente y no lo discutimos”, puntualizó el gobernador electo.