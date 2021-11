El gobernador Pedro Pierluisi rechazó tener información que confirme que el alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado, haya renunciado a la poltrona municipal, al tiempo que declinó responder si el funcionario cuenta con su confianza.

“No tengo información formal... sé que se está comunicando en los medios de comunicación, pero no se me ha notificado formalmente”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

El Primer Ejecutivo insistió en que la dimisión “no está confirmada” y tampoco quiso responder a preguntas de Primera Hora para conocer si el alcalde goza de su confianza.

“Yo no quiero abundar. Vamos a ver si se materializa esta renuncia. Es alcalde y veremos... no me voy a adelantar. No creo que sea prudente de mi parte. Vamos a esperar a ver si se materializa la renuncia. Si eso es así el alcalde se expresará y tendré la oportunidad de hacer lo propio”, respondió Pierluisi.

La supuesta dimisión de Delgado ocurre meses depués de varios señalamientos relacionados sobre mal manejo de fondos en el municipio.

Hace dos meses, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico allanó la alcaldía de Cataño como parte de una investigación por supuestas irregularidades en desembolsos de dinero bajo la administración de Delgado, confirmó la contralora, Yesmín Valdivieso.