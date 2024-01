La posibilidad de que el gobernador Pedro Pierluisi sea citado a testificar en el caso federal contra Wanda Vázquez Garced trascendió esta semana nuevamente. Sin embargo, el mandatario insistió en que no tiene absolutamente nada que ver con los alegados actos de corrupción y rechazó haber recibido algún acercamiento para figurar como testigo por parte de la defensa de los acusados o de la fiscalía federal.

Hace meses que los abogados del banquero Julio Herrera Velutini, acusado junto a la exgobernadora y el asesor financiero Mark Rossini, por un esquema de soborno para detener una pesquisa de la OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras), han establecido la posibilidad de que Pierluisi se siente a declarar en el juicio federal. El alegado soborno buscaba frenar una investigación de OCIF contra Bancrédito (empresa de Herrera Velutini), mediante la destitución de George Joyner (antiguo comisionado de OCIF) a cambio de una contribución a la campaña primarista de 2020 de la también exsecretaria de Justicia.

El martes no fue la excepción cuando la abogada de Herrera Velutini, Lilly Ann Sánchez, dejó esa puerta abierta cuando se le preguntó si, en efecto, llamarían al primer ejecutivo a declarar. “Nosotros tenemos todas las opciones abiertas en este momento. Si nos hace falta, vamos a insistir”, arguyó Sánchez.

Ante esto, Pierluisi aseguró que prefiere no adelantarse a los eventos, “pero a mí nadie se me ha acercado”.

“No tengo absolutamente nada que ver con eso... y ni la defensa ni fiscalía se me han acercado a mí para pedir información o entrevistarme. Y es que, realmente, no veo la razón para eso. Realmente ese caso data de la pasada administración, no de la mía”, agregó el gobernador.

Como parte de las acusaciones contra el trío, se señala que Herrera Velutini intentó, sin éxito, tener el mismo control que buscó con Vázquez Garced bajo la administración de Pierluisi, al supuestamente ofrecerle dinero a través de su amigo y recaudador, el convicto Joseph “Joey” Fuentes Fernández. La fiscalía federal ha dicho que el gobernador no estuvo vinculado con las acciones de Fuentes Fernández.

De otra parte, Pierluisi expresó que le consta que la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz, ha estado exigiendo el cumplimiento de parte de todas las entidades bancarias o financieras internacionales, al tiempo que aseguró que también coopera con las autoridades federales.

“Ha mantenido una comunicación estrecha con las agencias federales que combaten el lavado de dinero”, manifestó.

Asimismo, rechazó cualquier daño que el caso federal contra Wanda Vázquez pudiera ocasionar al Partido Nuevo Progresista para las elecciones generales.

“No lo veo (el daño) y lo he repetido y dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: las responsabilidades son individuales, no son colectivas. O sea, desde el punto de vista colectivo, pues si acaso la única responsabilidad que tiene el partido que yo presido es que hagamos un gran esfuerzo para escoger buenos candidatos y candidatas. Y tenemos ahora mismo un comité de evaluación de candidatos y candidatas que ha estado haciendo su trabajo, ha evaluado cientos de precandidatos y precandidatas y no los hemos calificado a todos, O sea, algunos no se han calificado por diversas razones. Ahí es que yo diría que hay una responsabilidad”, sostuvo el gobernador.

Agregó que bajo su administración ningún jefe de agencia ha sido vinculado a actos de corrupción.

“Si alguien me falla no me va a temblar el pulso en inmediatamente pedir renuncia y que las autoridades de ley orden, sean las nuestras o sean las federales, investiguen y procesen lo que tengan que atende”, dijo.

Añadió que ve “con muy buenos ojos” que personas de la empresa privada respondan ante la ley por actos de irregularidad que involucran a funcionarios públicos.

En un tema vinculado, Pierluisi dijo desconocer sobre una alegada cooperación del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, así como el legislador Carlos “Johnny” Méndez sobre presuntas investigaciones de corrupción de funcionarios públicos que no han trascendido públicamente.

“No tengo el detalle sobre eso. Pero lo importante es que cualquiera que haya fallado responda, sea quien sea, sin excepciones. Y exhorto a todos a cooperar con las autoridades de ley orden, ya sean las federales como las estatales, y todo el que perciba cualquier irregularidad o posible comisión de delito que la delate, que informe. Eso puede ser de forma anónima o puede ser abiertamente a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto”, acotó Pierluisi.