El gobernador Pedro Pierluisi señaló que no se puede afirmar todavía que el pago de las pensiones de los empleados la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) saldrá de un aumento en la tarifa de la luz.

“A mí no me consta esa información... Ese aumento de 15% no sé ni dónde lo están sacando”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizadas tras participar de la Convención de la Cámara de Comercio, realizada en el Coca Cola Music Hall, en Miramar.

Las expresiones del ejecutivo surgen luego de que el director de la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, hablara ayer, lunes, de una “propuesta”, la cual dijo es “preliminar”, que podría imponer un aumento de 15% en el servicio de energía eléctrica para pagar el pago de las pensiones de los jubilados de la AEE.

PUBLICIDAD

Según Pierluisi, hay que esperar que concluya el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE para hablar sobre cómo se pagarían las pensiones.

“Lo que digo es vamos a esperar a ver cómo acaba el proceso de reestructuración y qué dispone, si algo el plan de ajuste, sobre el tema de pensiones”, manifestó el mandatario.

En su explicación, Pierluisi expuso que el pago de pensiones es responsabilidad del Sistema de Pensiones. Aunque, aceptó que la AEE le adeuda al sistema unos $700 millones, por los años en los que no realizó las aportaciones debidas.

Reiteró a que se debe esperar a que culmine el proceso judicial que dará paso a la aprobación del Plan Fiscal de la AEE para conocer cómo se pagaría esta deuda.

“Las pensiones se van a honrar. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Lo que también he dicho es que no nos debemos adelantar al proceso de reestructuración que está ocurriendo. Hay que ver que si algo dispone la juez (federal a cargo de la quiebra de la AEE, Laura) Taylor Swain, cuando confirme el plan de ajuste, si llega ese momento, que yo lo espero en cuanto al tema de pensiones. Así que, no me voy a adelantar a los eventos. Lo que sí puedo decir es que vengan de donde vengan los recursos, nosotros vamos a honrar la pensión”, sentenció Pierluisi.