Cuando los abogados del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentaron una nueva teoría respecto a si el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares cumplía con el requisito de residencia para ocupar un cargo de cabildero, lo hicieron porque el presidente de la colectividad, Pedro Pierluisi avaló su postura.

“Eso es una controversia legal y obviamente yo autoricé a los abogados a radicar lo que han radicado y la posición de los abogados es la posición que yo he avalado como presidente del PNP”, reconoció Pierluisi a preguntas de la prensa al finalizar una conferencia de prensa.

Los abogados del PNP, encabezados por Ramón Rosario Cortés, argumentaron, entre otras cosas, ante el Tribunal de Apelaciones que a Rosselló Nevares le aplicaban los requisitos dispuestos en la Ley 167-2020 que permitió la elección de seis cabilderos por la estadidad, después de haber sido electo. El exgobernador resultó electo, por nominación directa, el pasado 16 de mayo.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, quien impugnó la certificación de Rosselló Nevares en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, argumentó que el exgobernador no cumplía con el requisito de residencia dispuesto en al Ley 167-2020. El estatuto establece, en su Artículo 8, que todo delegado por la estadidad debe ser mayor de edad, dominar el español y el inglés, cumplir con el Artículo 7.2 de la Ley 58-2020 (Código Electoral sobre documentos a entregar en caso de ser aspirante a un puesto electivo) y ser residente de Puerto Rico o de Washington, D.C.

La jueza superior Rebecca de León halló que Rosselló Nevares no cumplía con el requisito de residencia. Pero los abogados del PNP acudieron al Tribunal de Apelaciones que falló a favor del exgobernador. Rosario Cortés y Francisco González Magaz, también abogado del PNP, argumentaron que al exgobernador no se le podían aplicar los requisitos de la Ley 167-2020 porque no fue candidato ni aspirante. Además, argumentaron que, de aplicárseles, debía ser luego de electo.

“Bueno, el análisis de los abogados… yo lo autoricé y entonces hasta el momento, pues lo que tenemos es la decisión del Tribunal de Apelaciones y veremos. Creo que, por lo que he visto en los propios medios, aparentemente las otras partes van a recurrir al Supremo. Así que veremos en dónde acaba ese caso. Yo lo que siempre he dicho es que esto es una sociedad de ley y orden. Cuando llegue a feliz término el caso, en manos de quién sea, sea el Supremo o sea el mismo Apelativo, entonces cumplimos con el mandato”, sostuvo Pierluisi.

Cuestionado si la autorización a los abogados del PNP para que fueran en alzada al Apelativo equivalía a un endoso a Rosselló Nevares, Pierluisi fue esquivo.

“No es necesario (contestar). Ya yo he hecho expresiones en repetidas ocasiones. Yo dije -y puedo repetir ahora- que estoy seguro que (Rosselló Nevares) puede aportar porque conoce el tema muy bien y puede abogar por la estadidad, por la igualdad con mucha efectividad. Al igual que yo espero que los otros cinco delegados lo hagan. Son seis al momento y veremos qué resulta de ese caso judicial”, agregó.

Rosselló Nevares juramentó a su cargo la semana pasada y lo mismo hizo ayer Zoraida Buxó, quien se encontraba de vacaciones. Previamente, juraron como cabilderos Melinda Romero, María “Mayita” Meléndez, Roberto Lefranc y Elizabeth Torres.