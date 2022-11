El gobernador Pedro Pierluisi reiteró esta tarde que el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) ha sido “bueno para todo Puerto Rico”, pues señaló que desde que la jueza federal del Distrito de Puerto Rico Laura Taylor Swain lo aprobó en enero, se redujo la deuda pública por un 80%.

“Todo el pueblo se beneficia de eso, porque ahora el Gobierno está en una situación fiscal más sana. No tenemos que estar con los recortes del pasado. Se está cumpliendo con el pago de la deuda, se está restableciendo el crédito del Gobierno de Puerto Rico. Eso beneficia no solo a los empleados públicos, eso beneficia a todo el pueblo de Puerto Rico”, celebró en conferencia de prensa tras participar de la conmemoración del 35 aniversario del Hospital Panamericano en Cidra.

“El Plan de Ajuste fue bueno para todo Puerto Rico. Se redujo la deuda del Gobierno Puerto Rico por 80%”, agregó.

Las expresiones del Primer Ejecutivo fueron vertidas al ser cuestionado sobre la razón por la que los miembros de la unión Servidores Públicos Unidos (SPU) recibirán una cantidad mayor que otros empleados públicos afectados por los recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y quienes se beneficiarán del bono proveniente del superávit de $475 millones que se generó del pasado año fiscal.

Acorde a Pierluisi, esta bonificación mayor a miembros del SPU se debe a que la JSF se comprometió con ellos al ser el único gremio que “abiertamente apoyó el plan propuesto por la Junta”.

“Era justo que así fuera. Eso se hace en estos procesos. Se le pide apoyo a cualquiera sector de los acreedores y, si dan apoyo, se le puede dar como si fuera premiar por ese apoyo”, comentó.

La cantidad de este bono se conocerá “en cuestión de días”, según Pierluisi, ya que aún se están “afinando los cálculos” para determinar la cifra.

Pese a que los miembros de SPU ciertamente tendrán una bonificación mayor, Pierluisi resaltó que el lenguaje del PAD “permite dar un pago especial” también “al resto” de los servidores públicos “que no necesariamente estuvieron de acuerdo con líderes gremiales”.

“Por muchísimos años, particularmente por la crisis fiscal, no recibieron aumentos salariales, no recibieron aumentos en el gobierno, estaban congeladas las plazas- o sea que tenían más taller que antes y no se le estaba pagando más. Sufrieron las consecuencias de esos recortes que la propia Junta había imposta. Así que, como una medida justa hacia los servidores públicos, es que vamos a estar llevando a cabo estos pagos”, recalcó.

“En síntesis, yo creo que es un buen componente del Plan de Ajuste””, agregó.