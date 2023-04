El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este martes que tras retirar el nombramiento de Vilmarie Rivera para la Procuradora de la Mujer debe empezar de cero a identificar posibles candidatas para el cargo “que no levantar demasiadas pasiones en un lado o en otro”.

“Desde mi punto de vista, tendré que renovar nuevamente la búsqueda. Volver entonces a buscar una persona idónea para dirigir esa oficina. Tan pronto la identifique pues haré otra designación”, dijo el primer ejecutivo.

“Esto que pasó es desafortunado porque cada vez que yo hago una designación y no cuenta con el aval del Senado es algo negativo. Para la próximas designación tengo que hacer un gran esfuerzo para tratar de encontrar a alguien que pase ese aval y eso es lo que va a pasar aquí”, abundó.

PUBLICIDAD

El gobernador retiró el nombramiento de Rivera luego de que trascendiera que no contaba con los votos necesarios para su aprobación, incluso había reservas entre la delegación senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“La persona que yo designe tengo que hacer un esfuerzo casi sobre humano para que complazca a una mayoría del Senado. Obvaimente esto no es fácil. Aquí unos por unas razones y otros por otra pueden estar a favor o en contra de una nominada y yo tengo que tratar de lograr encontrar a alguien que no levanter unas pasiones, por expresarlo de una manera, en un lado ni en otro. Tenemos un sector conservador en ese Senado y tenemos un sector progresista o liberal en ese Senado y yo tengo que tratar de reconciiliar esto para que me aprueben a alqguien con la mayoría de los votos”, explicó.

Recordó que cualquier designado necesita de 14 votos en el Senado para ser confirmado.

Pierluisi rechazó hacer algún tipo de llamado a la delegación del PNP en el Senado una vez tenga un nuevo designado porque sostuvo que “no es cuestión de delegación” y los senadores penepés representan solo diez de los catorce votos necesarios.

Tampoco el gobernador quiso entrar a las expresiones públicas que hiciera Rivera tras no lograr el favor de los legisladores.

“Yo no voy a entrar en motivaciones. No voy a estar entrando a juzgar a nadie”, afirmó.

Rivera cuestionó el proceso de evaluación al que fue sometida por el Senado de Puerto Rico y advirtió sobre los efectos que tiene en las personas dispuestas a trabajar por el país en el servicio público.