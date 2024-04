El gobernador Pedro Pierluisi expresó este miércoles que las críticas que recibió de parte de la comisionada residente en Washington y su contrincante primarista, Jenniffer González, sobre sus acciones a favor de la estadidad para Puerto Rico “suena así”, a que tiró la toalla en el esfuerzo que realiza el Partido Nuevo Progresista (PNP) para que el Senado federal apruebe un plebiscito de status.

Fue más lejos al establecer que, aunque la funcionaria tiene trabajo por hacer en la capital federal, “ella está en campaña”.

Mientras, dijo que no ha cumplido con la misión que le encomendó la Asamblea General del PNP de conseguir senadores republicanos que se unieran a apoyar la medida de status presentada ante el Senado federal para intentar resolver el centenario problema de status de la Isla.

Las expresiones las hizo al reaccionar a las críticas que realizara la comisionada una vez concluyó el Mensaje de Situación del Estado, que ofreció ayer, martes, ante la Asamblea Legislativa.

Según publicó González en las redes sociales, “ante la total ausencia de propuestas para atender el problema del status en su mensaje, emplazo al gobernador a que convoque un plebiscito en las elecciones de noviembre, conforme a la Ley 165 del 2020″ .

Ante la total ausencia de propuestas para atender el problema del estatus en su mensaje, emplazo al gobernador a que convoque un plebiscito en las elecciones de noviembre, conforme a la Ley 165 del 2020 -Jenniffer — Jenniffer González (@JGO_2024) April 2, 2024

“No me sorprenden las críticas, porque estamos en un proceso de primaria y, claro, hay veces que esas críticas suenan como si vinieran de otros partidos. Pero, vamos a dejarlo ahí”, fue lo primero que estipuló el mandatario a tales señalamientos.

De inmediato, dio a entrever que González, quien es republicana, presuntamente no estaba cumpliendo con su deber a favor de la pieza legislativa de status que impulsaban en el Senado federal.

“Actualmente tenemos 25 demócratas apoyando el proyecto en el Senado. Eso es un trabajo que yo he estado haciendo junto a Luis Dávila Pernas, entre otros líderes del Partido (Demócrata). Y falta que los republicanos se unan. Así que hay trabajo por hacer. Y vuelvo y digo, esto no es cuestión de decir que lo que hay que hacer ahora es convocar esa consulta cuando estamos haciendo el trabajo. Por lo menos, yo lo estoy haciendo y los que me asisten en el Congreso”, precisó Pierluisi.

De inmediato, Primera Hora le cuestionó quiénes son esas personas que alega le están ayudando en el esfuerzo por mover el tema del status en Washington, DC y si entre esas personas se encuentra González. Su respuesta fue la siguiente: “Ella tiene un trabajo allá en Washington. Ahora, realmente, lleva ya, pues, un tiempo en Puerto Rico, pero ese es su trabajo. Es un trabajo en Washington. Es muy diferente al trabajo que yo tengo que hacer. Así que realmente yo lo que tengo es... Yo dirijo la Rama Ejecutiva y la Rama Ejecutiva se está desempeñando muy bien. Siempre hay espacio para mejorar en diversas áreas”.

Se le solicitó que clarificara si González le asistía en esos esfuerzos por el status. Pasó a decir: “Bueno, ella está en campaña y hay que respetar ese derecho que tiene aspirar al cargo. Es una primaria innecesaria. Pero, así es la vida”.

En cuanto a la falta de firmas de republicanos en el proyecto de status, Pierluisi dejó claro que “tenemos un tremendo proyecto en el Senado. Ya tiene un número récord de senadores a su favor. Faltan los republicanos. Obviamente, yo me identifico con los demócratas. Es ahí donde yo he concentrado mis esfuerzos. A la comisionada le corresponde concentrarse en los republicanos. Esa ha sido la directriz de la Asamblea General del partido y el directorio del partido. Yo estoy cumpliendo como está”.

Sobre la propuesta de la comisionada de impulsar a que estas próximas elecciones de noviembre sean unas plebiscitarias, Pierluisi dijo que todavía no ha descartado del todo ese poder que le confiere la ley. Sin embargo, dijo que no era momento de cambiar la dirección de los esfuerzos.

“Pienso que este no es el momento, porque estamos trabajando el asunto en el Congreso”, puntualizó.